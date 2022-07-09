وفاة الحاج حميدان شقيرات والد الاسير المقدسي المحرر و المبعد إلى غزة نصر شقيرات

وطن: توفي اليوم السبت، الحاج حميدان شقيرات (ابو علي) والد الاسير المقدسي المحرر و المبعد الى غزة نصر شقيرات.

يشار الى أن الاسير المقدسي نصر حميدان شقيرات من بلدة السواحرة اعتقل بتاريخ 22/3/1993 وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 82 عام، بعد ان ادانته المحكمة الاحتلالية بالضلوع في اعمال المقاومة.

وتحرر ضمن صفقة وفاء الاحرار في العام 2011 بعد ان امضى 19 عاما داخل الأسر، وحرمه الاحتلال من لقاء والده لفترة طويلة.