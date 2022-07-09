الجيش الإيراني: المدمرة دماوند تم تزويدها بأحدث الأجهزة وستنضم لأسطول الشمال

وطن: أعلن قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني الأدميرال”شهرام إراني” أن المدمرة دماوند محلية الصنع تم تزويدها بأحدث الأجهزة ، وستنضم في مراسم خاصة لأسطول الشمال لسلاح البحر في الجيش قريبا.

جاءت تصريحات الادميرال "إيراني" في حديث صحفي قبل ظهر اليوم السبت على هامش مناورات الأمن المستقر لعام 1401 ، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية .

وقال “لو أن الدول الجارة والشقيقة والصديقة تشارك في هذه المناورات ،فإن مستواها سيرتفع إلى يضا إلى نسبة كبيرة.

” وخاطب هذا المسؤول العسكري أعداء إيران الإسلامية قائلا: “على هؤلاء أن يعلموا جيدا أن عهد اوهامهم السابقة قد ولى دون رجعة حيث أن النظام الإسلامي في إيران وصل إلى مرحلة زاهرة في قواته المسلحة”.

كانت المناورات البحرية لسلاح البحر في الجيش قد بدأت أمس الجمعة في مياه بحر قزوين بمشاركة مختلف أنواع الوحدات على السطح والجو تحت عنوان «الأمن المستقر لعام 1401» وهدفها ارسال رسالة السلام والمحبة، بحسب وكالة فارس .

وشاركت في المناورات القطع البحرية التي تطلق الصواريخ والطائرات المروحية والمسيرة ومنظومات الحرب الالكترونية وكذلك وحدات المشاة في سلاح البحر بالجيش.