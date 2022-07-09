إصابة خطيرة جرّاء إطلاق نار في دبورية

وطن: أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في بلدة دبورية، اليوم السبت.

ووصل إلى المكان، طاقم طبيّ قدّم الإسعافات الأولية للمصاب، الذي نُقِل بعد ذلك إلى مشفى "هعيمك" في العفولة، لاستكمال تلقي العلاج.

وذكرت شرطة الاحتلال أنها فتحت تحقيقا في الجريمة.

وقُتل 6 أشخاص منذ مطلع تموز/ يوليو الجاري في المجتمع العربي، وذلك نتيجة استفحال العنف والجريمة وفي ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وكان آخر ضحية لجرائم القتل، ساطي غرزوزي (56 عاما) من ترشيحا والذي قُتِل أمس الجمعة، في جريمة إطلاق نار ببلدة الرامة في منطقة الشاغور.

والقتلى منذ مطلع الشهر هم: بسام قبلان من بيت جن، وعلي حصارمة من البعنة، وفتحي شاهين من طمرة، وماجد الأسد من اللقية، وراغب أبو حماد (قبوعة) من اللد وساطي غرزوزي من ترشيحا.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 53 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.