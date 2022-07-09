على متنها مجهولون.. سفينتان تابعتان للبحرية السريلانكية تغادران البلاد

وطن: غادرت سفينتان تابعتان للبحرية السريلانكية، اليوم السبت، ميناء العاصمة كولومبو وعلى متنها أشخاص مجهولون، وجرى ذلك وسط شائعات حول فرار رئيس البلاد.

وبحسب وكالة أنبا أداديرانا السريلانكية "أفاد مسؤل في ميناء كولومبو بأن المجموعة صعدت على متن السفينتين السريلانكيتين Sindurala وGajabahu وغادرت الميناء. وقال إنه لا يمكنه تقديم تفاصيل عن ما جرى أو من صعد على متن السفينتين".

واجتاح آلاف المحتجين اليوم السبت، العاصمة السريلانكية. وبدلا من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي. وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

وبحسب الأطباء، أصيب ما لا يقل عن 33 شخصا نتيجة الاحتجاجات، بينهم ضابطا شرطة.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948. وضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، مما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.

وهناك نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد. كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعا مستمرا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود. في الوقت نفسه، يقدر الدين الخارجي لها بنحو 51 مليار دولار.