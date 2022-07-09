3 آلاف مواطن يؤدون صلاة العيد في "الإبراهيمي"

وطن: أدى نحو ثلاثة آلاف مواطن، صلاة عيد الأضحى في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، وسط عراقيل وإجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

وقال حفظي أبو اسنينة وهو أحد أئمة المسجد الإبراهيمي، إن سلطات الاحتلال فتحت مرافق المسجد كافة أمام المصلين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفاد بأن حوالي ثلاثة آلاف مواطن أدوا صلاة العيد في المسجد.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءات التفتيش على مداخل المسجد، حيث دققت في بطاقات الهوية الخاصة بالمصلين.

وقال أبو اسنينة إن "الإجراءات الإسرائيلية على الحواجز أعاقت وصول عشرات المصلين وأدت إلى تأخرهم عن صلاة العيد".