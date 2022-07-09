الاحتلال يجبر طفلا على خلع قميصه في بلدة بيت فجار

وطن: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، طفلا على خلع قميصه في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وقامت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بيت فجار الرئيس، بايقاف مركبة، واستولت على علم فلسطين، قبل أن تجبر طفلا على خلع "قميصه"، بحجة وجود رسومات لسلاح عليها.

يشار الى أن قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من ملاحقة الأطفال والفتية من خلال اجبارهم على نزع ملابسهم المرسوم عليها سلاح.

وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون على إحدى الحواجز العسكرية ارغموا قبل اسابيع الطفل يوسف سند يوسف (3 سنوات) على خلع ملابسه والاستيلاء عليها.

وذكر ذووه أن الطفل كان عائدًا مع والدته حين أوقفه جنود الاحتلال (على حاجز “طورة” في منطقة يعبد جنوب غرب جنين) بحجة أن القميص الذي يرتديه مرسوم عليه صورة بندقية.