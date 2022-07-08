عائلة أبو عاقلة تطلب لقاء بايدن

وطن: توجهت عائلة أبو عاقلة برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، استنكرت من خلالها التحقيق الأميركي في ظروف استشهاد ابنتها الصحافية شيرين، وطلبت لقائه خلال زيارته إلى المنطقة المقرر لها هذا الشهر.

ومن جانبه، اعتبر البيت الأبيض أن بايدن يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالتحقيق في اغتيال الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة، داعيا إلى تعاون إسرائيلي – فلسطيني بشأن الخطوات التالية، وحث على تحقيق المحاسبة في قتل أبو عاقلة.

وكتب شقيق الشهيدة شيرين، أنطون أبو عاقلة، في الرسالة أن "العائلة تشعر بالخيانة بسبب رد الإدارة الأميركية المؤسف على ظروف مقتل شيرين".

وأعلنت عائلة الشهيدة الصحافية، أنها تريد لقاء الرئيس الأميركي أثناء جولته المقبلة في الشرق الأوسط، مستنكرة نتائج التحقيق الأميركي.

وأضافت أنها تود مقابلة بايدن خلال زيارته المقبلة للمنطقة ليصغي مباشرة إلى قلقهم ومطالبهم.

وكانت أبو عاقلة قد استشهدت بالرصاص في 11 أيار/مايو أثناء تغطيتها عملية لجيش الاحتلال في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وكتب شقيق الصحافية "تثبت تصرفات إدارتكم نية واضحة لتقويض جهودنا لتحقيق العدالة" متهما الولايات المتحدة بأنها تريد "تبرئة القوات الإسرائيلية".

ويتوقع أن يزور بايدن دولة الاحتلال وبيت لحم من 13 إلى 15 تموز/يوليو الجاري.