الهيئة المستقلة تدين الاعتداء على المشاركين بمهرجان عشتار، والشرطة توضح..

وطن : قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها "تنظر بخطورة بالغة للاعتداء المؤسف بالضرب والاساءات اللفظية، من قبل مجموعة من الافراد، على المشاركين في مهرجان عشتار الدولي السادس لمسرح الشباب (هبة فن) قبل انطلاق المسيرة الفنية التي كانت مقررة من المحكمة العثمانية في رام الله الى مقر البلدية، ما أدى لاصابة عدد من المشاركين في التجمع الفني المذكور".

علما أن ضيوف المهرجان كانوا من الفنانين المشاركين من دول أوروبية مختلفة ومن أصحاب المواقف السياسية الداعمة للشعب الفلسطيني، اضافة الى مشاركين محليين من طلاب المسرح في فلسطين.

وطالبت الهيئة في بيان لها، وصل وطن ، الشرطة والنيابة الفلسطينية بفتح تحقيق فوري في الحادثة، وتقديم كل من يثبت تورطه إلى القضاء. كما طالبت الشرطة الفلسطينية توفير الحماية للتجمعات والنشاطات الفنية و الثقافية دون تمييز.