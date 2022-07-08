الهيئة المستقلة تدين الاعتداء على المشاركين بمهرجان عشتار، والشرطة توضح..
08.07.2022 10:29 PM
وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها "تنظر بخطورة بالغة للاعتداء المؤسف بالضرب والاساءات اللفظية، من قبل مجموعة من الافراد، على المشاركين في مهرجان عشتار الدولي السادس لمسرح الشباب (هبة فن) قبل انطلاق المسيرة الفنية التي كانت مقررة من المحكمة العثمانية في رام الله الى مقر البلدية، ما أدى لاصابة عدد من المشاركين في التجمع الفني المذكور".
علما أن ضيوف المهرجان كانوا من الفنانين المشاركين من دول أوروبية مختلفة ومن أصحاب المواقف السياسية الداعمة للشعب الفلسطيني، اضافة الى مشاركين محليين من طلاب المسرح في فلسطين.
وطالبت الهيئة في بيان لها، وصل وطن، الشرطة والنيابة الفلسطينية بفتح تحقيق فوري في الحادثة، وتقديم كل من يثبت تورطه إلى القضاء. كما طالبت الشرطة الفلسطينية توفير الحماية للتجمعات والنشاطات الفنية و الثقافية دون تمييز.
من جانبها، أوضحت الشرطة حقيقة ما حدث مساء اليوم في مدينة رام الله .
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان مسيرة لمسرح عشتار جابت أحد شوارع منطقة رام الله التحتا وهم يحملون رايات ملونة، وقامت مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على المسيرة وتحركت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان، وعملت على منع الاعتداء، وأطلقت النار أثناء ذلك وقبضت على شخص من المشاركين فيه.وأضافت الشرطة انها باشرت البحث والتحري وجمع الأدلة والتصوير لمعرفة هوية المعتدين واسباب الاعتداء.