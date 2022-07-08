ثاني جريمة قتل بالداخل المحتل خلال ساعات.. مقتل الشاب راغب أبو حماد في اللد

وطن: قُتِل الشاب راغب أبو حماد (قبوعة) والذي يبلغ من العمر 30 عاما، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في مدينة اللد، ظهر اليوم الجمعة.

وأُصيب أبو حماد بجراح حرجة، جراء تعرّضه لإطلاق النار في المدينة، ونُقل إلى مشفى "أساف هاروفيه"، حيث أُقرَّت وفاته هناك.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى المكان، إن الشاب "الجريح كان ملقى على الأرض... فاقدًا للوعي، ويعاني من إصابات اخترقت جسده".

وأضاف: "وضعناه بسرعة في سيارة الإسعاف المزوّدة بوحدة العناية المركزة، ونقلناه إلى المشفى خلال إجراء محاولات إنعاش، فيما كانت حالته حرجة"، غير أن محاولات الإبقاء على حياة الشاب باءت بالفشل.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مقتل الشاب فتحي شاهين (32 عاما) من سكّان مدينة طمرة، والذي قُتل في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، جراء جريمة إطلاق نار، ارتُكبت الزرازير.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 50 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.