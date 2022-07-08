ميلاد "الفلسطينيّة" في ذكرى استشهاد غسّان كنفاني

وطن: أعلنت مصادر فلسطينيّة عن انطلاقة شَبكة إعلاميّة جديدة تحمل اسم "الفلسطينيّة" في الذكرى الـ 50 لاستشهاد الأديب المناضل غسّان كنفاني. وقالت إن الانطلاقة الرّسمية للشَبكة ستكون السبت 29 أكتوبر تشرين الأول 2022 مع نقل "مسيرات العودة والتحرير" في بث مباشر من أمام البرلمان الأوروبي وشوارع العاصمة بروكسل.

وقالت المصادر، إن "الفلسطينيّة" ستقوم بإعداد تقارير وبرامج إخبارية وحوارية باللغة الانجليزية لكشف تاريخ ودور القوى الاستعمارية والحركة الصهيونية من خلال تقارير مصورة وحوارات مباشرة.

كما تطمح أن تكون "جسراً للتواصل بين مختلف تجمعات الفلسطينيين وصوتاً لهم في الوطن والشتات، تساهم في حماية وتعزيز الهُويّة الوطنيّة الفلسطينيّة".

وتأمل شبكة الفلسطينية أن تشكل "منصّة اعلاميّة عربية في مواجهة الاعلام الصهيوني والغربي الذي يسعى إلى تشويه صورة النضال التحرري الفلسطيني والعربي، وموقعاً اعلامياً وثقافياً ضد التطبيع، وصوتاً ينحاز إلى معسكر المقاومة ويشارك في عزل ومقاطعة الاحتلال وداعميه في الغرب".

أمّا عن اختيار ذكرى استشهاد الأديب غسّان كنفاني للإعلان عن الشبكة الجديدة فقالت مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية إن الأمر لا يتعلق برمزية ودلالة الذكرى واهميتها وحسب بل للتأكيد على انتماء المجموعة العاملة في هذه الشبكة الاعلامية "إلى مدرسة فلسطينية ثورية في السياسة والأدب والاعلام أيضاَ".

ونقلت صحيفة "الأخبار" عن المصادر بالقول "شبكة الفلسطينية ستعكس تعددية الشعب الفلسطيني كما هو في الواقع، وتنقل هموم تجمعاته الشعبيّة في الوطن والشتات بوصفه شعبًا واحدًا له أرضاً واحدة هي فلسطين، لذلك اخترنا شعار "من النهر الى البحر... إلى العالم" للتأكيد على وحدة شعبنا الفلسطيني في كل مكان" بحسب المصدر.