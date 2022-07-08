عدنان الصباح يكتب لـوطن: في انتظار بايدن

انهما ينتظران وحدهما هذا الذي لا يغيب عن عقولهم ولا عن افعالهم لكن اهداف الانتظار مختلفة فجودو الذي اعلن وقت حضوره مسبقا وبالتأكيد اعلن لهم سرا عن اهداف الحضور وما يريد منهم ان يفعلوه وان يوافقوا عليه وهم بالتأكيد ليسوا كالمنتظر ان لغودو " فلاديمير واستراجون " الراغبان في الخلاص او الحصول على المكافاة بل على العكس من ذلك فان المنتظران هما العبد الاخرس لاكي والسيد المتغطرس بوزو.

جودو الامريكي لم يأتي ليمنح الخلاص ولا العطايا للمنتظرين من المقهورين من حكامهم بفضله بل جاء ليحصد الجوائز ويؤلب القبائل ويوحدهم تحت حبل بوزو السيد المتغطرس وعلى العبيد طاعة الامر واحترام حضور بايدن الذي حل بقدرة قادر محل جودو الغائب ليصبح فعل الحضور الحزيراني هذا ساخنا في رمال جزيرة العرب اكثر مما ينبغي وهو " بايدن " من سيشعل النار تحت رمال العرب لا ليدفئهم بل ليحمي نفسه ومعه سفيرته المقيمة في المنطقة "اسرائيل" من نار النووي الايراني واية احتمالات لصياغة احلاف عالمية جديدة تضم في عضويتها قوى عالمية الى جانب ايران كالصين وروسيا ودول كسوريا وفنزويلا وحتى الهند المتبرمة من الغطرسة الامريكية.

احداث الحرب الروسية الاوكرانية تجعل امريكا في حالة هلع من أي اصطفاف محتمل بين الرافضين للهيمنة الامريكية وهي تريد ان توحد مؤيديها في الشرق الاوسط بالوصول الى حلف علني غير مقدس تقوده "إسرائيل" لتريح نفسها من مواجهة ايران ولذا تحاول امريكا عدم الوصول الى الاتفاق النووي مع ايران وتضرب بعض الحائط حتى برغبة اوروبا بذلك لتعويض النقص الخطير في الغاز الذي سببته العقوبات على روسيا والتي جعلت من اوروبا المتضرر الوحيد.

بايدن و"إسرائيل" يريدان لهذه الزيارة ان تؤسس لفياجة علنية ل"إسرائيل" للمنطقة العربية فهي لا تثق بعربي واحد ليقوم بتمثيلها في المنطقة ويبدو ان العرب انفسهم لا يثقون بقدرتهم على فعل ذلك بعد ان قبلوا البضاعة الامريكية بان ايران هي الخطر الحقيقي عليهم وبالتالي فان عليهم ان يتحالفوا تحت لواء "إسرائيل" ضدها بل وان يخوضوا حرب اسرائيل وامريكا نيابة بالوكالة وهم اذن أي العرب من سيدفعون ثمن الحرب الاسرائيلية الامريكية ضد ايران مالا ودما وانعدام الامن والاستقرار في المنطقة.

تأسيس الوكالة الامريكية في الشرق الاوسط بات واضحا للعيان باختيار الزيارة فقط للسعودية و"إسرائيل" فهو يرغب بعلنية التأييد السعودي والمشاركة العملية والعلنية بهذا الحلف المنوي الاعلان عنه بعد ان اصبح قائما بالفعل وما زيارة بيت لحم الا لذر الرماد في العيون وضمان الصمت الرسمي الفلسطيني الضروري جدا لمثل هذا الحلف غير المقدس والمعادي اولا وقبل أي احد للفلسطينيين انفسهم وهو سيصيب المشروع الوطني الفلسطيني بمقتل وبالتالي فان الجانب الفلسطيني مطالب اكثر من اية جهة اخرى بمعارضة هذا المشروع علنا وفضح الأهداف الحقيقية لهذه الزيارة.

التحريض الامبريالي الصهيوني ضد حلف المقاومة المقدس في المنطقة والتي تصطف به الى جانب ايران سوريا وكل اطراف المقاومة في المنطقة العربية وفي المقدمة منها فلسطين يهدف الى عزل هذا الحلف وتجييش الجميع ضده بهدف تكريس "إسرائيل" كقائد لهذا الحلف وشطب القضية الوطنية الفلسطينية من قاموس العرب والعالم وعلى العرب ان يدركوا جيدا ان لا مصلحة حقيقية لهم مع الامبريالية والصهيونية التي تسعى لإحكام السيطرة عليهم وعلى ثرواتهم واعادة افقارهم وان فرصتهم الوحيدة هي مع حلف المقاومة وفتح حوار مباشر مع ايران واطراف المقاومة في كل البلاد العربية واستعادة الدور المناهض للمشاريع الامبريالية والصهيونية والا فان القادم سيكون بساطير الاحتلال الصهيوني تجوب بلاد النفط العربي وتستولي على بلادهم وثرواتهم بل وستسعى للتخلص من هذه القيادات بعد ان تكون قد نفذت من خلالهم اتفاقيات ومشاريع يصعب ملزمة وحينها يجري استبدالهم بألف سبب وسبب وستكون الديمقراطية سلعة امريكا الرائجة في مقدمة هذه الاسباب وسيعرف العرب ان بايدن ليس غودو فهو الاتي للنهب لا لتقديم الهدايا ولا صناعة الخلاص الا لرأسماليته التي لا تشبع ولن تشبع.