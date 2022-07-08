د.عقل أبو قرع يكتب لـوطن: حول تقرير تلوث عينات من التوابل في الأسواق الفلسطينية!

اثار نشر نتائج دراسة بحثية قبل عدة ايام عن وجود فطريات في عينات من التوابل أو البهارات تم جمعها من الاسواق الفلسطينية، قلقا وارباكا عند المستهلك الفلسطيني، وبالاخص أن التوابل بأشكالها يتم استخدامها وبشكل يومي من قبل المستهلك في بلادنا، ورغم ان وجود كائنات حية دقيقة على شكل بكتيريا أو فطريات او غيرهما في عينات من الطعام يعتبر أمرا عاديا، وبالاخص حين يكون أقل من الحد المسموح به حسب المعايير الصحية الدولية، الا أن الدراسة اشارت ورغم عدم الوضوح او الدقة في ذلك، الى وجود مواد كيميائية تقوم الفطريات بإفرازها، ومن ضمنها مواد الافلوتوكسين، التي تعتبر مواد سامة خطيرة وقد تكون مسرطنة.

ورغم انني لم اطّلع على نتائج الفحوصات، سواء من حيث التراكيز أو طرق التحليل أو الاجهزة التي تم استخدامها في التحليل وطبيعة او نوع الافلوتوكسين ان كانت في الواقع موجودة، وكذلك الاهم نسبة وجود الفطريات من مجمل العينات التي تم جمعها ومدى تمثيلها للسوق الفلسطيني ونسبة الخطأ في النتائج مع العلم ان تراكيز مواد الافلاتوكسن وبأنواعها هي غير مستقرة، إن وجدت هي تراكيز قليلة جدا وتحتاج الى اجهزة متطورة وحساسة، وما الى ذلك من أمور مهمة يجب الاطلاع عليها، الا ان المطلوب توخي الحذر حين نشر مثل هكذا دراسات قد تكون غير دقيقة للرأي العام وللإعلام، لأنه يثير القلق والخوف وما الى ذلك من تداعيات اقتصادية وصحية.

وسواء كانت فطريات وبالتالي المواد الكيميائية التي تنتج على اشكال الافلاتوكسن، أو مبيدات كيميائية، أو عناصر معدنية، أو ملوثات عضوية اخرى، الا أنه تظهر بين الفينه والاخرى في بلادنا، تقارير تشير الى وجود بقايا مواد كيميائية في منتجات غذائية، وبالاخص في الخضار والفواكه، وهذه التقارير قد تكون تمت من خلال دراسات قامت بها جهات اكاديمية أو غير أكاديمية، وبغض النظر عن مدى خطورة نتائج هذه التقارير، فأن نشرها يثير القلق والبلبلة والرعب والتردد عند المستهلك الفلسطيني، الذي يعتمد بشكل رئيسي في طعامه على منتجات زراعية اساسية طازجة مثل البندورة والخيار والفلفل والبهارات ومنتجات الحيوان وغيرهما.

وبالتالي ومع القلق والارباك والتردد الذي دائما تثيره تقارير من هذا النوع ومنها نتائج الدراسة التي تم نشرها، فالمطلوب من الجهات الرسمية تشديد الاجراءات والمراقبة والتفتيش على اللاسواق، وكذلك القيام واسوة بما يتم في دول العالم، بأجراء الفحوصات الدورية لعينات عشوائية من الاسواق سواء لبقايا كيميائية او بيولوجية، وبناء على نتائج الفحوصات التي من المفترض أن تتم في مختبرات مؤهلة للفحوصات حسب المعايير العالمية، اتخاذ الاجراءات الفورية، الكفيلة بالحفاظ على سلامة الناس وعلى الامن الغذائي في مجتمعنا.