لبيد يتحدث للرئيس عباس بعد ساعات من استقباله غانتس

وطن: قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء الاسرائيلية (رئيس قسم الإعلام العربي في رئاسة الوزراء) أوفير جندلمان بان رئيس وزراء الاسرائيلي يائير لابيد تحدث "قبل قليل" مع الرئيس محمود عباس، كما جاء في تغريدة نشرها جندلمان عبر حسابه على فيسبوك.

وجاء محادثة لبيد مع الرئيس عباس بعد ان كان الرئيس استقبل مساء امس وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.

وأشار جندلمان الى ان الرئيس عباس هنأ لابيد رئيس بمناسبة توليه منصبه كرئيس لوزراء اسرائيل، فيما هنأ الاخير الرئيس عباس ر بمناسبة حلول عيد الأضحى.

هذا وتحدث الاثنان عن مواصلة التعاون بين الطرفين وضرورة ضمان الهدوء والتهدئة كما جاء في تغريدة جندلمان

وكان الرئيس محمود عباس، استقبل مساء أمس الخميس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ان غانتس قدم التهاني للرئيس عباس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وأكد الشيخ ان الرئيس أكد خلال اللقاء، على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الاوضاع، مؤكدا على أهمية تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس بايدن التي هي محل ترحيب من جانبنا.

من جانبه قال وزير الحرب غانتس حسب ما نقلته الجزيرة انه التقى مساء اليوم الرئيس عباس في رام الله، لبحث التنسيق الأمني ​​والمدني، وانه جرى الاتفاق مع الرئيس عباس على مواصلة التنسيق الأمني ​​الوثيق وتجنب أي إجراءات تضعف الاستقرار.

واضاف غانتس "اجتماعي مع رئيس السلطة الفلسطينية عقد بروح طيبة وأجواء إيجابية".

وكشف غانتس " نعمل على صفقة لإعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى"