الاسير رائد ريان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ 93

وطن: يواصل الأسير رائد ريان (28 عاماً) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضًا لاعتقاله الإداري.

ودخل الاسير ريان اليوم الجمعة، يومه الـ 93 على التوالي من الاضراب المتواصل عن الطعام، علما انه يقبع في عيادة سجن الرملة في وضع صحي خطير.

وحسب عائلة الاسير ريان، فانه يعاني أوجاعًا بكافة أنحاء جسده، وتعبا وهزال، ولا يستطيع تحريك أطرافه بشكل طبيعي، ولا يقوى على الوقوف، ويعاني من دوار متكرر، ويتقيأ دما في بعض الأحيان، ويعاني من ألم في الأذنين.

من جانب اخر، يوصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لليوم 189 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".