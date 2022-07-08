ميلاد "الفلسطينيّة" في ذكرى إستشهاد غسّان كنفاني

وطن: أعلنت مصادر فلسطينيّة عن انطلاقة شَبكة إعلاميّة جديدة تحمل إسم "الفلسطينيّة" في الذكرى الـ 50 لإستشهاد الأديب والمناضل الفلسطيني غسّان كنفاني. وقالت إن الإنطلاقة الرّسمية للشَبكة ستكون السبت 29 أكتوبر تشرين الأول 2022 مع نقل "مسيرات العودة والتحرير" في بث مباشر من أمام البرلمان الأوروبي وشوارع العاصمة بروكسل

وقالت المصادر أن "الفلسطينيّة" ستقوم بإعداد تقارير وبرامج إخبارية وحوارية باللغة الانجليزية لكشف تاريخ ودور القوى الاستعمارية والحركة الصهيونية من خلال تقارير مصورة وحوارات مباشرة"

وتطمح "الفلسطينية" في أن تكون "جسراً للتواصل بين مختلف تجمعات الفلسطينيين وصوتاً لهم في الوطن والشتات، تساهم في حماية وتعزيز الهُويّة الوطنيّة الفلسطينيّة"

وتأمل "الفلسطينيّة" في أن تشكل منصّة اعلاميّة في مواجهة الاعلام الصهيوني والغربي الذي يسعى إلى تشويه صورة النضال التحرري الفلسطيني والعربي، وموقعاً اعلامياً وثقافياً ضد التطبيع، وصوتاً ينحاز إلى معسكر المقاومة ويشارك في عزل ومقاطعة الاحتلال وداعميه في الغرب

أمّا عن اختيار ذكرى إستشهاد الأديب غسّان كنفاني للاعلان عن الشبكة الجديدة فقالت مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية إن الأمر "لا يتعلق برمزية ودلالة الذكرى واهميتها وحسب بل للتأكيد على انتماء المجموعة العاملة في هذه الشبكة الاعلامية إلى مدرسة فلسطينيّة ثورية في السياسة والأدب والاعلام أيضاَ"

ونقلت صحيفة "الأخبار" عن المصادر بالقول"الفلسطينيّة ستعكس تعددية الشعب الفلسطيني كما هو في الواقع، وتنقل هموم تجمعاته الشعبية في الوطن والشتات بوصفه شعبًا واحدًا له ارض واحدة هي فلسطين، ولذلك اخترنا شعار "من النهر الى البحر... الى العالم" للتأكيد على وحدة شعبنا الفلسطيني في كل مكان" بحسب المصدر