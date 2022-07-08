مقتل شاب بجريمة إطلاق نار داخل أراضي الـ48

وطن: لقي شاب (32 عاما) مصرعه، الليلة الماضية، إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة الزرازير داخل أراضي الـ48.

وذكرت وكالة "وفا" ان الشاب القتيل من سكان مدينة الطمرة قضاء مدينة عكا، وكان جالسا مع أصدقاء له داخل غرفة، واقتحم ملثمون المكان وأطلقوا عليه الرصاص حتى الموت.

وبمقتل هذا الشاب يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل بين الفلسطينيين داخل الخط الاخضر إلى 52 قتيلا منذ مطلع العام الجاري، في ظل صمت شرطة الاحتلال التي لا تحرك ساكنا بوضع حد للإجرام المنظم.