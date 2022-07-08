الطقس: الحرارة فوق معدلها العام بنحو درجتين مئويتين

وطن: يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غد السبت، اول ايام العيد، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .