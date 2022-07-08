الرئيس عباس يستقبل وزير الحرب غانتس في المقاطعة

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، مساء الخميس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الحرب بيني غانتس.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ان غانتس قدم التهاني للرئيس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وأكد الشيخ ان الرئيس أكد خلال اللقاء، على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الاوضاع، مؤكدا على أهمية تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس بايدن التي هي محل ترحيب من جانبنا.

من جانبه قال وزير الحرب غانتس حسب ما نقلته الجزيرة انه التقى مساء اليوم الرئيس عباس في رام الله، لبحث التنسيق الأمني ​​والمدني، وانه جرى الاتفاق مع الرئيس عباس على مواصلة التنسيق الأمني ​​الوثيق وتجنب أي إجراءات تضعف الاستقرار.

واضاف غانتس "اجتماعي مع رئيس السلطة الفلسطينية عقد بروح طيبة وأجواء إيجابية".

وكشف غانتس " نعمل على صفقة لإعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى"