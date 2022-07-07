تواصل الدعوات للرباط بالأقصى في جمعة عرفة ويوم العيد

وطن: تتواصل الدعوات للمشاركة الواسعة في الاعتكاف والرباط بالمسجد الأقصى المبارك، وأداء صلاتي الفجر وجمعة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

وقال المرشح عن قائمة القدس موعدنا خالد براهمة، في تصريح له إن "الرباط والاعتكاف في المسجد واجب على من استطاع إلى ذلك سبيلا".

وأكد أنه "لا يمكن للاحتلال أن يستفرد بالأقصى طالما عبادة الرباط قائمة ومستمرة، واستنفار المسلمين وشحذ هممهم لمواصلة نصرة المسجد الأقصى واجب على كل حر".

ويتواصل الاعتكاف والرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك في العشر الأوائل من ذي الحجة، لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية فيه، واقتحامات المستوطنين.

المصدر: (صفا)