برعاية اعلامية من شبكة وطن.. الفنان عمر العبداللات في مدينة نابلس نهاية الشهر الحالي

وطن: أعلنت شركة ستور فاير للعلاقات العامة عن استضافة الفنان عمر العبداللات في مدينة نابلس نهاية الشهر الحالي، برعاية اعلامية من شبكة وطن.

كما أعلنت عن احيائه حفلا جماهيريا بمناسبة الثانوية العامة بعد عيد الاضحى، وسيكون الأضخم على مستوى الوطن، وفق الشركة سيحمل الحفل مفاجآت كبيرة للحضور.

وقالت الشركة في بيانها، أنها ستعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المختصه لإنجاح هذا العمل، لاعطاء حافز كبير للمواطنين وطلاب الثانوية.