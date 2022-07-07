جونسون يتخلى عن زعامة حزب المحافظين ويعين حكومة جديدة

وطن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، استقالته من زعامة حزب المحافظين، وذلك بعد أن تخلى عنه وزراء معينون حديثا وأكثر من 50 وزيرا ومسؤولا بالحكومة في حملة استقالات جماعية.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي أمام مقر رئاسة الحكومة في "داوننغ ستريت"، يتعين أن تبدأ عملية اختيار

زعيم جديد الآن.

وأردف قائلا "اليوم قمت بتعيين حكومة قائمة بالأعمال وسأواصل عملي لحين انتخاب زعيم جديد".

وفي وقت سابق الخميس، أبلغ جونسون رئيس لجنة المقاعد الخلفية لحزب المحافظين، أنه رأى أن من مصلحة الحزب والبلاد إعلان رحيله.

وأعرب عن اعتقاده بأن الشعب البريطاني لا يريد انتخابات مبكرة، ولا يريد أن يرى السياسيين يشاركون في حملة انتخابية الآن.

وفي أول رد فعل، قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر إن اعتزام جونسون تقديم استقالته خبر جيد لبلادنا.