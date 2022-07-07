كريستيانو غائب عن تدريبات مانشستر يونايتد

وطن: أفادت تقارير أوروبية، اليوم الخميس، أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يتواجد في مقر تدريبات مانشستر يونايتد، في اليوم الأخير للاستعداد، قبل السفر إلى الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

وكانت تقارير قد زعمت أن رونالدو طلب الرحيل، كما أنه غاب عن فترة الإعداد، للبحث عن فريق جديد، لكن المانيو أعلن أن الغياب لأسباب عائلية.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن رونالدو غاب اليوم الخميس عن المران الأخير لفريقه، قبل السفر غدا الجمعة إلى بانكوك لمواجهة ليفربول.

وبات تواجد رونالدو في جولة تايلاند وأستراليا والنرويج، محل شك كبير.

وكانت الصحيفة ذاتها قد أكدت أمس الأربعاء، أن مانشستر يونايتد بات مقتنعا بأنه سيفقد النجم البرتغالي هذا الصيف.

وانتشرت تقارير هذا الصباح، تفيد باستعداد تشيلسي ضم رونالدو مقابل 14 مليون إسترليني، في ظل أن المالك الجديد للنادي تود بويلي من أكبر المعجبين بالنجم البرتغالي.

ويريد رونالدو، المشاركة في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يشارك فيه الشياطين الحمر في مسابقة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.