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وطن الأخبار فلسطيني

الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة الأسير أسعد الرفاعي

07.07.2022 08:42 PM
الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة الأسير أسعد الرفاعي

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عائلة الأسير أسعد الرفاعي، أحد منفذي عملية "إلعاد"، بهدم منزلهم في قرية رمانة غرب جنين وأمهلتهم 7 أيام للإخلاء.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أخطرت والد الأسير أسعد الرفاعي بهدم منزلهم، وأمهملتهم 7 أيام لإخلاء المنزل.

وفي 5 مايو/ أيار الماضي، قتل 3 مستوطنين، وأصيب 4 آخرون، بعملية الطعن وإطلاق النار التي نفذها "الرفاعي" و"صبيحات" في "إلعاد" شرق تل أبيب.

وبعد 4 أيام من العملية والمطاردة، أعلن الاحتلال اعتقال منفذي العملية الشابين أسعد يوسف الرفاعي (19 عامًا)، وصبحي عماد صبيحات (20 عاماً)، على بعد 500 متر من مكان العملية، شرق "تل أبيب".

 

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