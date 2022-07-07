شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي تستقبل الدكتورة ليلى غنام بمقرها في بيتونيا

وطن: استقبلت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي في مقرها الرئيسي في بيتونيا عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام ورئيس بلدية بيتونيا السيد ضياء قرط ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله البيرة السيد عبد الغني العطاري وعدد من أعضاء الغرفة، في زيارة للاطلاع على سير العمل ودعم جهود الشركات الفلسطينية للنهوض بالاقتصاد الوطني حيث كان بالاستقبال رئيس مجلس إدارة الشركة السيدة دينا المصري ومديرعام الشركة السيد عماد الهندي.

وخلال استقبال الدكتورة ليلى غنام، عبّر مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عن سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بدور المحافظة في متابعة النشاط الاقتصادي والصناعي والعمل على تيسيره ودعمه خاصةً في الفترة الماضية التي شهدت جائحة كورونا وما ترتب عليها.

واعتبر الهندي أن الشراكة بين شركات القطاع الخاص مع المحافظة من شأنها أن تعزز من المنفعة العائدة على المجتمع، وتدعم الخطوات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز مناعته، مبيناً أن هذه الزيارة تؤكد على الدور التكاملي مع المحافظة. وأوضح الهندي حرص شركته على الاستثمار بالكوادر البشرية في الشركة والعمل على تطويرهم وإكسابهم المهارات اللازمة لتدعيم عملية الإنتاج وتطويرها بشكلٍ مستمر.

كما عبرت المحافظ غنام عن فخرها بالشركة كونها صرحا اقتصادياً فلسطينيا بامتياز، تستوعب ما يقارب 850 موظفا وموظفة، وتعمل على توسعة استثماراتها لتشغيل المزيد من الأيدي العاملة لشبابنا وشاباتنا، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل الشركة للارتقاء بمنتجاتها منافستها المنتجات العالمية، مبينة أن التقنيات المتقدمة المستخدمة هي محل اعتزاز وتوضح حجم الانجاز الذي تستطيع أن تبدعه الأيدي العاملة الفلسطينية.

كما أوضحت غنام بأن الشراكة مع القطاع الخاص ركنٌ أساسيٌ يعود بالفائدة الاقتصادية والمجتمعية على المواطن الفلسطيني، إلى جانب الدور الكبير للقطاع الخاص في تشغيل الأيدي العاملة وتسيير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

ورافق السيد عماد الهندي الدكتورة ليلى غنام والوفد المرافق لها وأطلعهم على آلية العمل في الشركة خلال جولة تعريفية في مختلف الأقسام في مبنى الإدارة العامة للشركة.

يذكر أن شركة المشروبات الوطنية قد أنشأت عام 1998، وتضم نحو 850 موظفٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتغطي محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بالمشروبات الخفيفة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وتشغل الشركة خمس مصانع في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة الى سبع فروع لتوزيع منتجات الشركة.

