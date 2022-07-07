المحامي فادي عباس يكتب لوطن: أهمية دراسة ملاحظات نقابة المحامين الواردة على تعديلات القوانين الإجرائية " ما بين الضرورة الوطنية ومتطلبات العدالة والتنمية "

لعله من الثابت الآن لنا جميعاً كفلسطينيين سواء على المستوى الذاتي كأفراد أو مؤسسات أو حتى المستويات السياسية بمختلف منابعها أن خيوط المؤامرة التي ترسمها قوة الإحتلال العسكري وحلفائه التقليديين وبمشاركة من البعض القريب للأسف حول قضيتنا الفلسطينية بما في ذلك تعزيز حالة الإنقسام الأسود بأية وسيلة كانت تستهدف تحجيم الحق الفلسطيني المتثمل بإنجاز الإستحقاق السياسي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. خيوط تلك المؤامرة تتعدد أشكالها ومظاهرها بما في ذلك إضعاف مظهر المؤسسات الفلسطينية الرسمية ما أمكن من خلال وعلى سبيل المثال تغذية ظاهرة إنتشار السلاح في بعض المناطق في الإقتتالات الداخلية المجتمعية ليظهر شعبنا الفلسطيني ومؤسساته على نحو قاصر على إدارة ذاته. وبطبيعة الحال ونحن منغمنسون في تقاصيل هذه الفوضى توجد في المقابل ماكنة إعلامية تملكها قوة الإحتلال العسكري واللوبيات الداعمة له المنتشرة في العالم والمحمولة بموازنات ضخمة وتجوب أسقاع الأرض تروج

لهذا المشروع وهذه الأفكار حتى اخترقت هذه الأفكار المشوهة للأسف عقول البعض ممن كنا نعتبرهم أخوة وشركاء مصير لشعبنا.

أمام جسامة خطر هذا المشروع الإستعماري على الشعب الفلسطيني وأرضه وقضيته الوطنية، ولأننا نعي تماماً أن المؤسسات الفلسطينية لم تأتي وليدة عنصر الصدفة وإنما جاءت معمدة بدماء الشهداء وعذابات أسرانا وتضحيات شعبنا على مدار تاريخ ثورته المعاصرة والذي لا زال حتى هذه اللحظة يقدم الغالي والنفيس لإنجاز هذا التحرر الوطني المنشود، فإنه يتحتم علينا جميعا أن نتكاتف في سبيل حماية هذه المؤسسات ما أمكن. ولعل الأولوية الوطنية في الحفاظ على بعض المؤسسات يعود لأهمية الدور والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات لأبناء الشعب الفلسطيني بما يحفظ كرامة ومقومات صمود المواطن الفلسطيني على الأرض في ظل برنامج الإحتلال ومشروعه في إقتلاع الفلسطيني من أرضه. وفي هذا السياق، وفي تقديري الشخصي فإن الأولوية القصوى والحالة هذه هو الحفاظ على المرفق القضائي بإعتباره الضمانة الأساسية والملاذ الأمن الأخير المفترض للمواطن الفلسطيني لتحقيق العدل والحماية والمساواة.

وفي سياقات الربط بين أهمية الحفاظ على المرفق القضائي وتطويره ما أمكن فإن الحالة الواقعية لا سيما في ظل غياب المجلس التشريعي تحتم بالضرورة الإشراك الفعلي لكافة أركان العدالة في عملية الإصلاح بما في ذلك نقابة المحامين بإعتبارها القضاء الواقف والرافد الرئيسي للقضاء وحتى يتحمل كل ركن من هذه الأركان مسؤولياته المهنية والوطنية والأخلاقية إبتداءاً إتجاه الحفاظ على القضاء الفلسطيني بإعتباره أحد مقدرات الشعب الفلسطيني، وثانياً لأنه ومن الثابت علمياً أن إصلاح وتطوير القطاعات الحيوية تحتاج بالضرورة إلى تكامل عمل بين الأدوات الفاعلة في ميدان القطاع وهذا أمر من المفترض أنه لا جدال فيه.

وعودة إلى عنوان هذا المقال، فإنه من البديهي القول أن مشروعات التعديلات على القوانين الإجرائية المتمثلة بـ(قانون الإجراءات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ) التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى والتي أقرت ونفذت لاحقاً ترمي وفق وجهة نظر الجهة المقترحة لها إلى تقصير عملية التقاضي. وفي المفهوم العام من المهم جداً أن يكون نصب عيني أي مجلس قضائي إتخاذ التدابير اللازمة لتسريع وتيرة سير الدعوى بما يحقق العدالة الناجزة والتكافؤ الضروري واللازم بين أطراف الدعوى في شقيها المدني والجزائي. إلا أنه وفي الأشهر القليلة الماضية تحديداً في آذار الماضي تفاجأنا جميعاً بصدور هذه التعديلات مما دفع نقابة المحامين في حينه إلى الإحتجاج على إقرارها بالشكل الذي تم دون سماع ملاحظات النقابة رغم موقف النقابة المعلن من سياسة القرار بقانون، وعلى ضوء هذا الإحتجاج تم التوافق في إطار المجلس التنسيقي لقطاع العدالة على إرجاء نفاذ هذه التعديلات حتى يتسنى للنقابة أبداء ملاحظاتها والتي أرجأت بالنتيجة حتى الأول من تموز 2022. * المجلس التنسيقي هو جسم تنسيقي أنشاً بموجب مرسوم رئاسي صادر عن السيد الرئيس رقم 7 لسنة 2019 برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية المستشار القانوني للسيد الرئيس ووزير العدل والنائب العام ومدير عام الشرطة الفلسطينية ونقيب المحامين ومدير عام الهيئة المستقلة، ومنوط فيه بشكل رئيس تعزيز مناخات التعاون والشراكة بين قطاع العدالة ووضع الرؤى والإستراتيجيات للنهوض بقطاع العدالة ومكوناته وتطوير وتحديث القوانين والأنظمة الخاصة بقطاع العدالة.

وبحكم عضويتي في مجلس النقابة فإن ما أعلمه تماماً أن النقابة وبتاريخ 23/6/2022 تقدمت بملاحظاتها المعمقة حول هذه التعديلات إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيساً للمجلس التنسيقي حتى يتسنى الدعوة لإنعقاد المجلس لمناقشة هذه الملاحظات و/أو وضع آلية لمناقشتها بما يضمن جدية دراستها قبل نفاذها كونها إستندت إلى دراسات معمقة شارك في إعدادها نخبة من المحامين المختصين. الأهمية في دورية إنعقاد المجلس التنسيقي من وجهة نظري تعود لأهمية الدور الذي أنيط بهذا المجلس والفرصة الحقيقية لأن يهيء لأرضية تعاون حقيقي بين مكونات وأركان قطاع العدالة بما يخدم العنوان الأكبر وهو تعزيز سيادة القانون تحديداً في ظل غياب المجلس التشريعي، لكن للأسف ولأسباب أجهلها نفذت التعديلات دون دعوة المجلس التنسيقي للإنعقاد.

ومن باب الموضوعية فإننا ننطلق من منطلق أنه لا يمكن أن ندعي أننا نملك الحقيقة المطلقة والصواب المطلق وإنما ومن باب الإجتهاد فإن ما أعيه تماماً وكوني شاركت زملائي في اللجنة التي أعدت الملاحظات على مدار الثلاثة أشهر الماضية أنها إجتهدت ما أمكن في بيان ملاحظاتها على هذه التعديلات وأيدت ما رأته صواباً منها وبررت قانوناً المثالب الواردة في البعض منها، وبالتالي لم يكن طلب النقابة بإرجاء نفاذ هذه التعديلات حتى الأول من أيلول 2022 طلباً تعجيزياً لمناقشة ملاحظات النقابة على هذه التعديلات التي حملت في جزء منها تغييراً جوهرياً وواسعاً على النظام القضائي القائم وإنما هو طلب موضوعي، عادل، ومنسجم مع التفاهمات التي تمت مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في جلسة مجلس النقابة معه بداية حزيران/ 2022 وإعمالاً للدور المنوط في المجلس التنسيقي لقطاع العدالة والذي أؤمن بالأهمية الملحة لإعادة أحياء دوره إذ أن مفهوم إستقلال القضاء لا يمكن أن يتأتى بالإنفراد في القرار وإنما بالإنسجام والشراكة والتعاون التام بين جميع مكونات هذا القطاع.

إن ملاحظات النقابة في الشق المتعلق بالتعديلات الواردة على قانون الإجراءات الجزائية إنصبت بشكل رئيسي حول ضمانات المحاكمة العادلة والتي تحفظ التوزان المفترض في الدعوى الجزائية بين الدفاع وجهة الإتهام والتي تتيح للمتهم اللجوء إلى قاضيه الطبيعي بالشكل الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني والإتفاقيات الدولية التي إنضمت لها دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه الملاحظات والتي تحتمل الصواب إن تمت منقاشتها بشكل موضوعي وهادىء من قبل الأطراف المكلفة والمعنية دون تحميل مسؤوليات لأحد وإنما بهدف خدمة الصالح العام قد تصل لنتيجة بصوابية ما ورد فيها وبما يراعي إلتزامات دولة فلسطين في الإتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ويعطل ماكنة وأبواق الإحتلال في مهاجمة الفلسطيني بقصوره عن التزاماته وقدراته في بناء مؤسسات الدولة بهدف تعطيل الحق الفلسطيني بالإستقلال والسيادة وسحب أية استحقاقات سياسية والحالة هذه، ومن هذا الباب ومن وجهة نظري فإن هناك ضرورة وطنية ملحة للتأني في دراسة ملاحظات نقابة المحامين قبل نفاذ التعديلات.

أما الملاحظات الواردة على تعديلات قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ والتي وردت بشكل معمق جداً فهي أيضاً تحتاج إلى القراءة المستفيضة لإحتمالية صواب ما ورد فيها، إذ أنه وإن كنا نعي تماماً أهمية الخروج من الشكليات المقيتة في التقاضي المدني والتجاري تحديداً وأنا شخصياً من دعاة تطوير التشريعات وتحديثها والخروج من الشكليات المقيتة التي تعيق سير التقاضي إلا أنه بالتوازي مع ذلك من الأهمية بمكان أن نقدر جيداً إذا ما كانت البنية التحتية الفنية للقضاء الفلسطيني قادرة على حمل هذه التعديلات وتطبيقها بشكل سلس أم أنها ستكون في مكان معين عامل معطل لمسيرة القضاء وعبء إضافي على سير الدعوى، وبالتالي هل يعيبنا النقاش الهادىء والموضوعي من الأطراف ذات العلاقة المباشرة في تطبيق القانون لبحث الملاحظات والتي ربما نتفق أنها أو جزء منها وارد في مكانه!

ما أود أن أقول في النتيجة وللأسباب التي أشرنا إليها أعلاه، أن الحفاظ على المرفق القضائي وقدرته على العطاء والعمل والتطوير المستمر هو ضرورة وطنية ملحة، والتأكد من سلامة المقترحات التشريعية الملتصقة مباشرة في العمل القضائي والمتعلقة بالقوانين الإجرائية موضوع هذا النقاش يأتي من باب العدالة والإنصاف للمجتمع الفلسطيني، ومخرجات التشريع السليم وحسن تطبيقه من قبل القضاء تمثل أدوات فاعلة ليس في تحقيق العدالة المجتمعية والسلم الأهلي فقط وإنما في تحقيق التنمية الشاملة ما أمكن وتبعث برسائل طمأنينة للمستثمر وتساهم في الإستقرار الإقتصادي الذي أحوج ما نكون إليه في ظل تخلي البعض القريب عن التزاماته تجاه الشعب الفلسطيني. وفي النهاية نسأل الله العلي القدير أن يعيد لحمة شعبنا بما يمكنا من إنتخاب مجلس تشريعي يعيد الحياة التشريعية الى مسارها الطبيعي بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

