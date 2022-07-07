الاحتلال يستولي على خضار وفواكه من بسطات البيع في الأغوار الشمالية

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على خضراوات وفواكه من بسطات مقامة قرب قريتي بردلة وكردلة، في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة مما يسمى "مجلس المستوطنات" برفقة قوات الاحتلال داهمت منطقة البسطات المقامة بمحاذاة الشارع الرئيس، وعددها خمس بسطات، واستولت على جميع الخضار والفواكه المعروضة للبيع.

يذكر أن قوات الاحتلال استولت على الخضار والفواكه المعروضة على هذه البسطات عدة مرات هذا العام، وهو ما تسبب بخسائر كبيرة لمالكيها، كما أن هذه البسطات تعرضت للهدم والإخطار أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية.