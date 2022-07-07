الإمارات | الحبس المؤبد بدل الإعدام للفلسطينية فداء كيوان

وطن: فرضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية اليوم، الخميس، الحبس المؤبد بدل الإعدام بحق الشابة فداء كيوان (43 عاما) من مدينة حيفا، وذلك في أعقاب الاستئناف الذي قدم من قبل طاقم الدفاع.

وكانت المحكمة قد ألغت حكم الإعدام بحق الشابة كيوان (43 عاما)، يوم 26 حزيران/ يونيو الماضي، بعد إدانتها بحيازة نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين في الشقة التي كانت تسكنها بالإمارات.

وقال المحاميان الموكلان بالدفاع عن فداء كيوان، تامي أولمان وشادي سروجي، إن "الكابوس زال عن موكلتي بعد أن ألغت المحكمة في أبو ظبي حكم الإعدام، إذ قبلوا استئنافنا في الجلسة السابقة من خلال المحامي المحلي، وتلقينا والعائلة الخبر بسعادة كبيرة. بعد النطق بحكم السجن بحقها سنعمل كل ما بوسعنا من أجل إعادتها إلى البلاد في أسرع وقت ممكن".

وكانت كيوان قد صرحت أنه "لم أفكر في حياتي بأنه سيحكم علي بالإعدام. لا أعتقد أنهم سيقومون بتنفيذ ذلك.. لكن لا أعلم ماذا سيحدث. لم أشاهد هذا الحكم في حياتي سوى في الأفلام وقرأت عنه في الكتب".

وكان طاقم الدفاع قد نفى أمام المحكمة تهم الإتجار وحيازة المخدرات المنسوبة للشابة.

وفداء كيوان، من قرية مجد الكروم بالأصل وهي تملك استوديو للتصوير في حيفا، وفي آذار/ مارس عام 2021 تلقّت دعوة للعمل في مجال التصميم الفوتوغرافي في الإمارات على يد رجل فلسطيني - إماراتي.

وتسلمت كيوان شقة كانت قد حجزت لها قبل وصولها إلى الإمارات، وبعد أسبوع من نزولها فيها، اقتحمت شرطة دبي الشقة وضبطت فيها كمية من المخدرات واعتبرتها كمية للتجارة.

وذكرت عائلة كيوان في بيان سابق لها، أنه "تم توريط" ابنتها في "قضية لا علاقة لها بها".

وذكر في بيان العائلة أن "فداء وقعت ضحية طيبتها وثقتها العمياء بالناس، وتم توريطها في قضية لا علاقة لها بها من قريب أو بعيد، نحن ثقة تامة أن براءتها ستظهر قريبًا، وأن السلطات الإماراتية الصديقة وجهاز القضاء في دبي سيظهر الحق".

(عرب 48)