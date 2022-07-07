أندرياس كريستنسن ينضم لبرشلونة

وطن: قدّم نادي برشلونة الإسباني اليوم لاعبه الجديد، المدافع الدولي الدنماركي أندرياس كريستنسن، لوسائل الإعلام.

ووقع اللاعب السابق لفريق تشيلسي الإنكليزي على عقد مع الفريق الكاتالوني حتى يونيو 2026 مع شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو.

واجتاز كريستنسن (26 عاماً) الفحوصات الطبية الروتينية قبل مراسم التوقيع الرسمي على العقد في "سيوتات إسبورتيفا جوان غامبر".

وتحدّث رئيس برشلونة جوان لابورتا أثناء تقديم اللاعب قائلاً: "كتب كريستنسن، عندما كان في الثامنة من عمره، على ورقة أن أحد أحلامه اللعب في برشلونة. هذا ما نريده هنا في برشلونة. نريد لاعبين في الفريق الأول يحلمون باللعب معنا في الفريق".

وأشار المدافع الدنماركي إلى الأن الحلم بات حقيقة قائلاً: " التوقيع في هذا النادي.. حلم قد تحقق. لا أستطيع الانتظار للبدء في هذه المغامرة".

المصدر: beinsports