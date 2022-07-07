البنك الإسلامي الفلسطيني ينظم نشاطاً تطوعياً في طوباس

وطن: نظم البنك الإسلامي الفلسطيني نشاطاً تطوعياً في بلدة طمون بمحافظة طوباس بالتعاون مع بلدية طمون وذلك في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة.

وشملت الفعالية التطوعية نشاطاً لزراعة الأشجار في البلدة بالإضافة لأعمال دهان للأرصفة، وذلك بمشاركة رئيس بلدية طمون معاذ بني عودة ومدير منطقة الشمال في البنك الإسلامي الفلسطيني ختام أبو عيطة وعدد من مدراء الفروع والمكاتب وموظفي البنك.

ويأتي هذا النشاط في إطار سلسلة من الأنشطة التطوعية التي ينفذها البنك في مختلف المحافظات وذلك للحفاظ على البيئة من خلال زيادة رقعة المساحات الخضراء وبالقيام بأنشطة مشتركة مع مؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق ذلك.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن البنك يحرص على أن يكون مساهماً فعالاً في الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وذلك في إطار دعمه للأهداف العالمية للتنمية المستدامة وإدراك أسرة البنك للتحديات التي تواجه البيئة على مستوى العالم.

وأضاف السعدي:" كما يحرص البنك على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى الموظفين لما لها من أهمية في تعزيز انتمائهم لمجتمعهم ولذلك يقوم بتنفيذ أنشطة تطوعية دورية في مختلف محافظات الوطن".

يشار أن البنك قد حصل خلال العام 2021 على جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية من قبل مجلة International Finance Magazine وذلك نظراً لمساهماته المتميزة في هذا المجال والمنسجمة مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي في فلسطين" من قبل مجلة International Finance Magazine و"أفضل بنك رقمي في فلسطين" وفقاً لمجلة International Business Magazine.