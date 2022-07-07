شرطة معبر الكرامة لوطن: المعبر يشهد حركة نشطة للمغادرين وازدحام للقادمين إلى الضفة وننصح بتجنب السفر صباحا

وطن: أكد العقيد مصطفى دوابشة مدير شرطة معبر الكرامة لـوطن، أن الفترة الصباحية تشهد ازدحاما على معبر الكرامة، في صفوف المغادرين والقادمين.

ونصح دوابشة المسافرين بتأخير سفرهم إلى ساعات الظهيرة والمساء، حتى لا يمكثوا وقتا طويلا في انتظار دورهم في السفر. كما نصحهم بتجنب السفر يوم الأحد من كل أسبوع.

وأضاف أن معبر الكرامة يشهد حركة نشطة للمغادرين من الضفة إلى الأردن، بينما يزدحم المعبر من جهة القادمين إلى الضفة.

وحول صور طابور المركبات على مدخل استراحة معبر الكرامة، أكد دوابشة أن أعدادا كبيرة من المواطنين تأتي من الساعة 4 فجرا لحجز دور لها، أي قبل فتح المعبر بأربع ساعات، مما يؤدي إلى تراكم أعداد المواطنين وازدحام على المعبر.

وبيّن العقيد دوابشة أن المعبر يسجل يوميا ما يزيد عن 10 آلاف مسافر بين قادم ومغادر.

وحول مواعيد فتح وإغلاق المعبر، أوضح دوابشة أن (الأحد – الخميس) يفتح المعبر على الساعة 8 صباحا ويغلق أبوابه عند 9 مساءً، فيما يفتح يومي الجمعة والسبت من الساعة (7.30 صباحا-1 ظهرا).

وأشار إلى أن السبت القادم (يوم عيد الأضحى) سيغلق المعبر أبوابه بالكامل.