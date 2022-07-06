جامعة بوليتكنك فلسطين تحتفل بتخريج فوج الإبداع والتميّز من طلبة الدبلوم

وطن: برعاية كريمة من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس مجلس رابطة الجامعيين "رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين" الأستاذ أحمد سعيد بيوض التميمي وأعضاء مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين، احتفلت جامعة بوليتكنك فلسطين بتخريج الفوج الحادي والأربعين "فوج الإبداع والتميّز" من طلبة الدبلوم للعام الأكاديمي 2021/2022، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس رابطة الجامعيين الدكتور سفيان سلطان، وأعضاء مجلس رابطة الجامعيين، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور اسحق سدر، ورئيس الجامعة الدكتور أمجد برهم، ونوابه، وعميد كلية المهن التطبيقية الدكتور محمد أبو طه، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وحشد كبير من المؤسسات الرسمية والأهلية والوطنية في المحافظة إضافة إلى ذوي الخريجين وأصدقائهم.

وابتدأ الاحتفال بموكب الخريجين الذي تلاه موكب أعضاء الهيئات التدريسية والأكاديمية والإدارية وموكب مجلس الأمناء، ثم تلاوة للقرآن الكريم رتلها الشيخ نور أبو داود، و عزف السلام الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وتولى عرافة الحفل الدكتور محمد طحاينة.

وألقى كلمة مجلس الأمناء الدكتور سفيان سلطان والتي رحب فيها بالحضور مُبدياً افتخار مجلس الأمناء واعتزازه بتخريج كوكبة مُتميّزة من الشبان الفلسطينيين المُبدعين مُتمنياً لهم مواصلة العطاء والتميّز في كافة المحافل، واستعرض مسيرة الجامعة وما وصلت إليه من مكانة مرموقة في كل الأصعدة وتميّزها بما تضيفه من برامج أكاديمية وبنى تحتية نوعية، وكذلك العمل الدؤوب في تطوير مباني الجامعة ومرافقها والتي تؤهل الجامعة لاحتضان تخصصات جديدة تساهم في تلبية حاجة السوق المحلي من الكفاءات المهنية. وفي ختام كلمته شكر سلطان القائمين على إنجاح الحفل وجهود الهيئات الإدارية والأكاديمية في الجامعة وبارك للخريجين وذويهم تخرجهم مُتمنياً لهم حياة سعيدة.

ومن جانبه، بدأ رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور أمجد برهم كلمته بالترحيب بالحضور الكريم من الشخصيات الاعتبارية والأكاديمية والقيادات الوطنية وذوي الخريجين وأهاليهم، مُؤكداً في كلمته أنّ هذه المناسبة تمثل تتويجاً لجهود كافة الطواقم الأكاديمية والإدارية والتي كرّست كلّ إمكانياتها من أجل رفد السوق المحلي بخريجين مؤهلين بالمُستوى العلمي والتقني والفني الذي يلبي حاجة السوق وتطلعاته، ومُشيراً إلى أنّ الجامعة ماضية بخطوات ثابتة وبرؤية واضحة لتحقيق إستراتيجيتها المُتمثلة في تعزيز مكانتها بين المؤسسات الأكاديمية محلياً وإقليمياً ودولياً، وأكّد برهم على أنّ الجامعة تستمر وبجهود حثيثة في توسعها في طرح برامج أكاديمية ريادية مُتميّزة في كافة الدرجات العلمية من دبلوم وبكالوريوس وماجستير والتطلع نحو تعزيز مكانة البحث العلمي في الجامعة من خلال طرح برامج الدكتوراه الفنية والتقنية والتي بات السوق المحلي لتعزيز الإنتاج الوطني والاستقلالية في العمل والبناء.

وأشار برهم في كلمته إلى الاهتمام العالي الذي توليه الجامعة لبرامج الدبلوم المهني والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز الجامعة لما تتميّز فيه من عطاء مُستمر يتمثل في فنيين وتقنيين يعملون في كافة الميادين والذين برهنوا على مدى العقود على إمكانيات الجامعة المُتميّزة في مُواصلة العطاء وتقديم ما يلزم في كافة المجالات التي يحتاجها المُجتمع بمؤسساته العامة والخاصة وقطاعاته الصناعية المُختلفة. وكذلك أبدى برهم اعتزازه بالجهود التي تبذلها الجامعة في سبيل تعزيز مكانتها عالمياً من خلال عقد شراكات وتوقيع اتفاقيات تعاون مُشترك مع العديد من المنظمات والهيئات والجامعات العالمية والتي تساهم بشكل كبير في رفعة سمعة الجامعة وقدرتها على المُنافسة في المجالات العلمية المُختلفة.

وفي ختام كلمته بارك برهم للخريجين تميّزهم وتخرجهم بعد رحلة الاجتهاد والمُثابرة في طلب المعالي داعياً إياهم بأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم وان يكونوا عند حسن ظن أهاليهم في استشراف المُستقبل الواعد وبناة لوطنهم الذي يتوق لجهودهم التي لا تنضب. كما قدم شكره لجميع الجهات والشركات الداعمة للجامعة على مُساهمتهم في تطوير مرافق الجامعة وإنجاح فعّالياتها وأنشطتها.

كما تخلل الاحتفال العديد من الفقرات من الكلمات والوصلات الفنية، وألقى الطالب عبد الرحمن المصري من كلية المهن التطبيقية كلمة الخريجين والخريجات، وأعرب عن شكره لأسرة جامعة بوليتكنك فلسطين ومجلس أمنائها وإدارتها ومدرسيها على ما وفرته من بيئة نموذجية للتعليم العالي تساهم في تعزيز قدرات الطلبة على تحصيل العلم والمعرفة، مؤكداً على أنّ المهارات والمعارف التي يكتسبها الطالب خلال دراسته في الجامعة لها الأثر الكبير في صقل وبناء قدراته الشخصية والحياتية.

واختتم الحفل بموافقة مجلس الأمناء على استكمال مُتطلبات التخرج للطلبة الخريجين. وأدى الخريجون القسم معاهدين بأن يواصلوا الجهد والعمل في تحصيل العلوم والحرص على التعلم خدمة لمجتمعهم وتأدية رسالتهم العظيمة تجاه وطنهم.

خريجي كلية المهن التطبيقية - الطلبة المتفوقين

عبد الرحمن حامد محمد مصري تخصص الهندسة المـعمارية , تسنيم شوقي توفيق ابو صبيح تخصص السلامة والصحة المهنية , صفاء منذر رفيق ابو فيلات تخصص ادارة وأتمتة مكاتب , يسرى وسام ايوب حسونه تخصص التصميم الداخلي , عبله فوزي تيسير سلهب تخصص التصميم الداخلي , محمود نادر محمود عمرو تخصص السيارات , جنات تيسير حسن سعافين تخصص السكرتاريه والسجل الطبي , رنين علي محمد الطل تخصص الهندسة المـعمارية , ايثار محمد احمد سويطي تخصص برمجة تطبيقات الهواتف الذكية , حلا بدر مصباح الهيموني تخصص المحاسبة التقنية , الاء ماجد حسن حجه تخصص المحاسبة التقنية , مؤمن عبد الخالق محمد عبد الجواد شاور تخصص المحاسبة التقنية , ربى منجد عبد الله حسونه تخصص التصميم الداخلي , ياسمين اديب عبد المجيد المحتسب تخصص تكنولوجيا الوسائط المتعددة

خريجي كلية المهن التطبيقية

دائرة المهن الهندسية الكهربائية والميكانيكية

تخصص - الاتمتة الصناعية

ايهم محمد محمود ابو رعيه , حسين محمد بدوي حلايقة , صهيب ماهر ثلجي رجبي , عبدالله الياس يعقوب ابو زينه , عدي وسام عوني حروب , محمد أحمد علي صبح , محمد اسعد كامل كرجه , محمد حسام ماجد نتشه , "محمد حسن" عبدالغني رشاد سلطان , نبيل امجد نبيل صلاح , همام خالد اسحق ابو هيكل

تخصص - كهرباء السيارات

باسم عبد الحي باسم يغمور ضياء نايف عيسى رازم , عيسى سميح عيسى شاهين , ماجد صلاح خليل ابو شيخه , محمد زياد محمد سعده , محمد موسى جودت ابو حسين , محي الدين عبد الجواد ابراهيم ابو حلتم

تخصص - الالكترونيات والتحكم المحوسب

بهاء محمد راتب عمران , حازم ابراهيم عبد الفتاح شروخ , محمد نادر محمد سالم شعراوي

تخصص - السلامة والصحة المهنية

ايه فهد عز الدين شاهين , براءه جواد محمد قواسمه , لانا تيسير محمد الدوده , محمد نسيم موسى الشلالده

تخصص - الاتصالات

اسيل نسيم حماد البدارين , اماني شريف يحيى زغير , وعد فؤاد محمود اولاد محمد

تخصص - الانتاج والالات

احمد رافت عبدالكريم اسماعيل , بهاء الدين عبد الشكور فايز غانم , حمزه طلال نبيل كاتبه

تخصص – السيارات

ابراهيم جمال ابراهيم الذويب , ابراهيم حسن يوسف عيسى , ابراهيم محمود أحمد صلاح , احمد نسيم زهير سيد احمد , تامر وائل محمد ابوريان , طالب ناصر طالب عمرو , عوض الله ساهر أحمد عواوده , مجد الدين عزمي محمود ابو ريان محمد ابراهيم محمد ياسين , محمد ادريس عيسى نتشه , محمد طالب محمد غالب دعنا , معتز مروان موسى علقم

تخصص - التكييف والتبريد والتدفئة

احمد سامي أحمد جعافره , حسام زياد سليمان ابو عمر , صالح زياد نعيم إدعيس , عبد المجيد نديم عبد المجيد طنينه عمر طارق عمر المحتسب , محمد خالد أحمد قواسمه

دائرة المهن الهندسية المدنية والمعمارية

تخصص - الهندسة المدنية

سلام امجد شاكر جواعده

تخصص - المساحة

أحلام اسحق خليل ابو ساكور ابو عيشة , لؤي هاني احمد صلاحات

تخصص - الهندسة المـعمارية

الاء انور محمد امحمد , الاء مراد علي قواسمه , انتصار حازم محمد نظمي ابو شخدم , بيان منير عيسى كركي , بيسان نبيل نعمان كرامه , رهف موسى يوسف مناصره , رويدا عدنان عزت نمر , ساجده اكرم محمد ابو سنينه , ساره خليل عبد الحميد غانم , سجى سعيد حسن قواسمه , عبدالله احسان محمد سعيد جعبة , عبدالله محمد عرفات القواسمي , كوثر زهير شعبان سياج , محمد نضال محمد دحيدل , هديل اسماعيل حماد عادي , همسه خالد ابراهيم المحاريق

تخصص - الأنظمة الذكية في المباني

اسماعيل رائد اسماعيل العمايره , صهيب اياد ابراهيم ازياده , طارق حلمي محفوظ ابو حمديه , محمد سليم سعيد شاهين ,

تخصص - التصميم الداخلي

احمد اشرف فلاح أبو عمر , اسماء محمد ابراهيم وريدات , اسيل سامر ماهر الشرباتي , امال عمار "محمد فهمي" ابو سنينه ايمان عبدالناصر عبد العزيز جمعه , ايمان موسى اسماعيل الخلايلة , ايه اسعد جمال ابو عيشة , ايه اسماعيل حسن الشيوخي , ايه ماجد أحمد ابو عصبه , تقى رياض سليمان نجار , جمانه زهير صالح نتشه , حلا منير يوسف ابوشرار حنين مروان سالم الخطيب , ديما سامر اسماعيل عويوي , ديمه اسامه عبدالرحمن ابو منشار , رؤى محمد حمد الزير ربى رفيق محمد ديريه , رزان محمد تيسير رجوب , رغد رفيق عزات ابومنشار , رغد عبد الحكيم زين الدين عويوي , رناد شبلي محمد المشني , رنين سامي عبدو الخطيب , رنين محمد عماد الدين محمد تلجي النتشه , رهف وسيم اسماعيل شبانه روان حازم عيسى العمور , روند حمدي منور ادعيس , سائد ياسر اسحق غانم , ساره رائد اكرم مسوده , سحر جميل حجازي نتشه , سحر عمادالدين عبدالرحمن النتشه , سعديه جواد جادالله السيوري , سندس امجد أحمد ديريه , سندس نادر رفيق اعسيله , شروق محمد محفوظ عوف زاهده , شهد سائد فهمي اقنيبي , شيماء ذيب سعدي ابو حماد , شيماء كمال سالم العنيد عائشه ربحى أحمد شكارنه , عبد الحليم عماد عبد الحليم سدر , عبد الرحمن صبحي رباح قفيشه , عبدالله موسى خالد ابو سنينه , عبيده زياد عيسى التلاحمه , علاء داود سعيد أبو صبيح , مؤمن موفق مصباح ابو منشار , مالك راضي حامد زرو , محمد اكرم عبد الشكور الزغير , محمد عيسى جميل زياده , مسلم ابراهيم محمود تلاحمه , معاذ سعيد عبد المعطي النتشه , ملاك ياسر محمد بدوي , منار حافظ جميل شويكي , نانسي محمود خضر غيث , نجاة علاء راجح زعتري , نغم اشرف عصام طهبوب , نورا نزيه عبد الرؤوف الناظر , هديل معين هاشم شريم , هديل ياسين عزالدين زعتري , هيا عادل اسحق غانم

دائرة العلوم المالية والمصرفية

تخصص - الادارة المالية المحوسبة

احمد شحاده رمضان سموح , ايمن صلاح امين شاور , تهاني اسماعيل سليمان الحوامده , جنات عنتر سيف الدين غيث حنين سمير عزات إدعيس , ربى رائد يوسف الشحاتيت , زهوة انور محمد شنيور , سجود غسان عباس صلاح , ضياء عبدالله فضل سيوري , محيي الدين حسين "محمد عبد الجواد" شاور , مرح شاهر ياسر دويك , معتز "محمد جبرين" منيع طهبوب , ملك سمير عبد الكريم حساسنه , مي ابراهبم محمود حساسنه , يزن نضال بركات ابو حمديه

تخصص - المحاسبة التقنية

"محمد عمران" حمزه عيسى ابو رجب , احمد مجدي رجب ابومرخيه , اخلاص عزمي احمد حروب , اسراء نادر مصباح الشنتير , افنان منذر ايوب جعبه , اكرام غالب خليل ابو عرقوب , الاء مراد ابراهيم العرجان , امل عادل محمد جبرين شاهين , اميره محمود عمر أبو سيف , انوار علي عيسى معايطة , ايه فراس فياض زاهده , براء ابراهيم "محمد رحب" "صب لبن" , بلال محمد عبد السميع عوايصه , بيسان اسماعيل هشام جنيدي , بيسان خالد ابراهيم ابو عرقوب , بيلسان نهاد سليمان اعبيد , حلا بدر مصباح الهيموني , دانيا ياسر جبرين الاطرش , دعاء وليد عبد الجبار القدسي , رؤى عزمي خليل غنام , ربى محمد صالح عبد الجواد علوش , رهف هاني جودي سلهب , روان محمد يوسف داود أبو ركب رونزا جهاد عبد المحسن ابو فنونه , رويده رمضان محمد الضميري , ساره محمد روبين شويكي , سجى شريف يونس نتشه سجى محمد عزام حامد جعبه , سندس داود محمد ابو صبيح , سيما اياد ابراهيم ابوخريبه , شروق مهدي عدنان سلطان , شهد أيمن زكريا تميمي , شهد يونس ابراهيم ابوعيشه , طارق حامد سعد الدين السعو , عايده عبد الفتاح عبد الجواد هنيني عبد الرحمن بسام عبد الرحمن عدم , عبد الله باسم سليمان ابو هدوان , عمر كرم أحمد الجعبه , عمرو محمد عمرو عمرو غيداء نضال حامد زيتون , فايزة عماد كمال الدين الافغاني , لبنى انور خميس ظاهر , مجد يوسف أحمد ابو ريان , محمد عجاج روبين عجاج احمرو , محمد علاء طلال البكري , محمد علي شادي "محمد علي" قواسمه , محمد يونس يوسف جمل , مي اياد ياسين الحلمان , ميسه خالد رفيق السعافين , نرمين سمعان مسك مسك , نظمي عبد الجواد نظمي رجبي , نهاوند نظام عبد المنعم فاخوري , وسام عبد الهادي محمد جعبه , يزن صدقي صالح العدم

دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

تخصص - شبكات الحاسوب والانترنت

عبد الله عزام نعمان سلهب , عبد الهادي فؤاد ابراهيم عمرو

تخصص - تصميم وتطوير صفحات الويب

ريا عيسى محمد ابو عرام

تخصص - تكنولوجيا الوسائط المتعددة

احمد علي عبد السلام النتشه , اسيد عصام محمد ابوعجميه , الاء يونس محمد إدريس , اميره عبداللطيف فوزي ابو شامه , ايه طارق "محمد ربحي" زيتون , بتول عبد الحكيم عبد الرحيم مجاهد , تسنيم عبد الهادي حسن هشلمون , تماضر اعمير محمود مناصره , ثبات فضل يوسف موسى , دانا سلمان عبدالحفيظ النتشه , دانا عدنان حماد ابو عيشه , راويه شاهر أحمد نتشه , رزان مشهور مرشد القصراوي , رنيم عبد الغفور عبدلله اجريوي , رهام سعدي عبد السلام دنديس , ريم خليل ابراهيم الزماعره , ساجدة حمدي محمد ابو اسنينه , سجود منيف حسن حروب , سلام هاني موسى قعقور , سلسبيل ابراهيم عيسى خضور , سماح نعيم سليمان جبور , ضحى حاتم يوسف غانم , عبدالله محمد يعقوب دعنه , غدير اكرم حسين أبو حسين , فرح تقي الدين محمد جميل أبو سنينه , لانا ذيب علي دراويش , لانه أحمد خليل عطيه , لمياء حسين يوسف عمران , ماجده مراد عبد الفتاح شاهين , ماسه رائد أحمد الجنيدي , محمد عبدالله محمد عز الدين شاور , ملاك تحسين محمد موسى النتشه , ملاك عاصم غازي قفيشه , ميس أشرف خليل الطويل , ميس عادل خالد مجاهد , نجوى نضال عثمان نتشه , نور محمد زكريا عيد الحميد الزعتري , هبه محمد عمر محمد اعبيد , يارا أيمن جودي سلهب , يارا سامر يوسف السرابطه , يزن عبد الحي محمد جنيدي

تخصص- برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

مي محمد محمود اطرش

تخصص - تكنولوجيا أنظمة الحاسوب

جنى محمود عبدالعزيزاقنيبي ,هديل نور الدين طه سيوري,ياسر حازم احمد الادهمي,ياسمين عبد الفتاح جودت ابو حسين

تخصص - برمجة تطبيقات الحاسوب وصفحات الويب

سجود اكرم محمد ابو سنينه , ملاك فضل اسماعيل عاشور

دائرة برنامج الاعمال الادارية والمالية

تخصص - التسويق والمبيعات

أنس معتز عز الدين جابر , اسحار عمر عبد القادر القواسمه , انتصار أحمد سعدي الحداد , جنات عادل عبد المجيد الاشقر , جنات ماجد وحيد ابوزينه , حاتم مجدي عبد المجيد الجولاني , دانا سليم غازي جعبري , ديانا قاسم عبد الجبار القدسي , راويه فهد وجيه خطيب تميمي , سجى طاهر شاكر الرزيقات , سمر زياد اسماعيل اسعيد , شهد راسم عطا الجعبري , طارق كرم رمضان حرباوي , عدي علاء بدر مدبوح , محمد ناجي حمدي قواسمه , مريم ضيف الله سليمان عزازمه , ملاك فيصل عبد الرحيم سموح , ميار عادل خالد سعافين

تخصص - الإدارة الرياضية

ريمان كايد محمد جلق , نبال اسماعيل عبد الهادي ابوزنيد

تخصص - إدارة الأعمال و المشاريع

اصاله عصام جميل الكراجه , اميره محمد عبد الوهاب رشاد ابو رميلة تميمي , براءه محمد محمود صبح , بيان فهد فيصل بدوي , جيهان جمال سالم العمايره , دعاء رزق حسين المصري , دنيا سليمان راتب جابر , ديما عزات فخري حداد , ربى عدنان يونس ابو تبانه , شروق وائل عبد المنعم عويوي , شهد جهاد هاشم دنديس , شيماء محمد محفوظ عبد الحميد النتشه , كوكب مشهور سيف الدين غيث , لبنى محمد عيسى المصري , لجين بشار عبد الجواد أبو منشار , نجوى نور مصباح سلهب , هبه سامي عدنان كاتبه , هديل علاء محمد رشيد الحداد , يزن عماد محمود جعبري

تخصص - السياحة والسفر

حلا زياد نعمان المناصره

تخصص - السكرتاريه والسجل الطبي

انوار أحمد موسى المحاريق , اية "محمد شاكر" محمود "قريع شنتير" , ايه امين اسماعيل عصفور , ايه باسم حسن مطاوع , بشائر حاتم راتب مصري , جنات تيسير حسن سعافين , جنات سميح صبحي ابو حمديه , جواهر جعفر علي السويطي , ديما اكرم احمد اطرش , دينا واكد عبد الهادي سويطي , ذكريات ماهر خليل النجار , رشا ماهر جبر الحلايقه روزانه سليم نبيل زاهده , زبيده ماهر ابراهيم عواوده , سارة محمد عبد المحسن شاهين , ساره جميل سعدي ابو الحلاوه , سالي موسى سلامه حريبات , سجى محمد داود سليمان سلهب , شهد نضال عبد المجيد الطباخي , فاطمه الزهراء اسماعيل ابراهيم الخضور , مرام محمد محمد ابو عطوان , مهدية فوزي رباح محتسب , ميساء اياد عيسى طميزه , نور علاء محمد اسعد التميمي عوده , هديل سليم عبدالرحيم رجبي , هديل يوسف حسين دغامين , ياسمين جواد جودات الاطرش

تخصص - ادارة وأتمتة مكاتب

اسراء ساكت ساهر البدارين , تسنيم عامر محمد عز الدين سلهب , تسنيم مروان عبد الفتاح قصراوي تميمي , جنات صبري عزمي نتشه , حمزه محمود عثمان بكري , حنان محمد يوسف عبدالحليم المحتسب , دانه سعيد جميل بدر , ديمه عزت محمد فايز الاشهب , رنين أيمن "محمد رشيد" الحداد , رنين جهاد سعيد النجار , ساره طارق شعبان ابو عمر , سميه ابراهيم راتب جابر , سندس مازن ايوب ادريس , شروق عباس علي حسن , شهد ربحي شكري حرباوي , شيماء محارب جبرة الفروخ , فداء خالد عبدالله جعبري , نغم نضال حامد زيتون , وسام نادر فايز حساسنه

تخصص - السكرتاريه والسجل القانوني

ايه اسماعيل أحمد دراويش , دنيا محمود عبدالله ملحم , سميه رأفت فاروق المسالمه , عمر فاروق "محمد فتحي" الهشلمون مروة نبيل حسن طبيش , ميساء خالد عيسى قواسمه , هديل عيسى عبدالله السلامين , وسام عبد المهدي محمد عز الدين برقان

الطلبة المتوقع تخرجهم- كلية المهن التطبيقية

عايد ابراهيم عبد الحافظ دبابسه , عنان عماد الدين سعيد قطينه , مصعب محمد سمعان عبد الرحيم الشرباتي , منذر مجدي علي زرو , يزن غالب جميل جعبري , امير عبدالله محمد الاطرش , بهاء الدين بدر أحمد "زبلح البسطامي" , زيدان محمد زيدان الواوي , عبدالله أحمد محمود حنيحن , مجدي ماهر محمد سمامره , اسلام نمر محمد سموح , محمد صابر ابراهيم الفواغره , محمود ناصر محمد الهوارين , نصرالله ابراهيم محمود برميل , تسنيم ماجد نظام الدين شحاده , وفاء محمد عبد القادر سعد , محمد طاهر يوسف صالحة , احمد ماجد زكريا جعبه , حماد حسين حماد شامسطي , سعد امجد سعد ضبابات , مهند محمود عبد الفتاح قديمات , حذيفه مازن محمد موسى ادريس , براءة سمير راغب ابوشامه , شهد يوسف محمد خضيرات , لمى نايف اسماعيل مسالمه , براءه رياض اسماعيل القواسمه , تهاني فخري احمد عليان , ساره كمال جميل نموره , سعاد هشام صبري عادي , عرين باجس حسن غطاشة , مراد أحمد ابراهيم خمايسه , نغم خالد خميس زير , وعد معاذ عبد المعطي أبو قويدر , وفاء اسماعيل حسان رباع , اسيل سعيد محمد ابو زلطه , انوار جمال محمد الخضور , تسنيم سفيان عبد الوهاب ابو داوود , جنات اكرم طعمه اخليل , دارين جمال محمد بدوي , ذكرى عماد الدين عبد المجيد العلامي , رزان يوسف محمد علامه , سجى محمد اسماعيل عصفور , سجى مروان هاشم نتشه , شيرين موسى أحمد طوباسي , غيداء فائق ابراهيم حلاحله , مريم مازن عصام طهبوب , منى كريم عبد الرحمن حميدات , ندى منصور أحمد عواوده , نسرين نجاتي داود شاور , هبه شريف أحمد صافي , يارا ماجد شحده بربراوي , ياسمين سالم غازي شلالده , اميره يوسف حسن تلبيشي , ريم فارس ابراهيم ابوعلان , نغم خليل جبرين نواجعه , وعد رباح محمد شويكي , سجود اسحق عبد القادر كفراوي , شهد سمور خليل مشارقه , اسيل هاني عبد الجبار جعبه , جودي أشرف جودي نتشه , عدي حسام "محمد اسماعيل" شاور , عطا عبدالله عطا وريدات , قصي أيمن اسحق بدوي , امير عادل قاسم نتشه , ضحى محمود عبد السميع محتسب , محمد كامل عارف دوفش , همام عمر عبد الكريم عمرو , اماني يوسف أحمد السويطي , جوانه علاء جواد عمرو , نرمين عرفات محمد عاشور , دنيا جواد محمود شحاتيت , سجى حسن عيسى الرواشده , سيرين محمود اسماعيل مناصره , محمد مازن محمد ربيع جمل , محمد معتصم محمد الغنيمات , معاويه محمد اسماعيل القواسمه , يزن رائد مصباح عامري , ياسر عمار سليم أبو شخيدم , أمير باسل عبد العزيز اقطيط , أنس نضال كمال ناصر الدين , احمد عمار يحيى ناصر الدين , احمد نضال عبد العزيز النتشه , اروى علي محمد جبارين , اسراء شحدة سليمان طراري , اسراء نبيل خضر سموح , اية نظام عباس بيوض قصراوي , براءه خالد عيسى الجمل , حازم مروان عبد العزيز القواسمه , دنيا بسام ناجي سنقرط , رمزي مشهور مرشد القصراوي , رهف سليمان "محمد كمال" الجعبه , روند كامل ابراهيم هوارين , عمران زيدان اسماعيل سياعرة , قسام زيد عبد العزيز الفروخ , لانا باسم محمد صغير , مجدولين باهر عبد المحسن جعبري , محمد مجدي رجب ابومرخيه , محمد نبيل زيدان طه , مرام سامر رشيد ادعيس , ملاك يوسف محمد سويطي , امال هاني سعيد شاهين , اية لؤي محمود الرجبي , ايناس مازن نعيم ارشيد , براءة عصام محمد اسعيد , تمارا عماد شحده مناصره , دنيا اسماعيل عيسى زيدات , ديانا خليل حمد مسالمه , رنين سامر عبد ربه الجعبه , رهف عرفات خالد المسالمة , سميه يحيى محمود الخضور , عائشة نعيم سليمان طروه , عهد زين رمضان أبو زينه , فاطمه إبراهيم موسى طرايره , قصي عبيده محمد عيد محتسب , لميس سمير حمدي عطوان , مؤمن احمد علي حنتش , مرام فتوح محمد راتب شريف , مرح بسام محمد صبح نتشه , مريم عبد المعز محمود جمل , ملاك عمر احمد فتحي قواسمه , هبه راضي سالم الشلاليم , هيا بشار عبد الجواد النتشه , يوسف علي يوسف عدره , اسراء عبد الحفيظ محمد حامد شاور تميمي , امال يوسف ابراهيم نجاجره , انعام شاهر حسين ابورميله , ايه ناصر حافظ القواسمي , بشار عمار فؤاد عبيدو , بيان جمال الدين صبحي شعراوي , تسنيم عاهد عبد الحكيم محتسب , حسن كاظم عوني المحتسب , حلا عايد عيد ابو سنينة , حماده امجد حماده ابو غزاله , حنين اشرف عبدالغفار ابورجب , رزان فوزي سالم الرواشده , ريم أيمن محمد الجعبه , ساره زكريا شعبان حسونه , سيرين وليد احمد القواسمي , شمس فايز نافذ جابر , شهناز عزمي محمود الشلالده , شيماء هشام خليل مصري , صفاء عايد عبد القادر سعده , صفوت زهير داود زعتري , عبير حاتم نجاتي سكافي , قصي ياسر نمر جياوي , لارا شادي محمد شاهين , لانا رائف محمد جميل الجعبري , مريم منيف محمد ابوعطوان , ميسر مراد "محمد عبد الجواد" حداد , يزن يونس حمزه مرقه