جامعة بوليتكنك فلسطين تحتفل بتخريج الفوج الثالث والعشرين من طلبة الدبلوم المهني

وطن: احتفلت جامعة بوليتكنك فلسطين بتخريج طلبة الدبلوم المهني والبرامج المهنية التابعة لمركز التميّز والتعليم المُستمر، بحضور رئيس مجلس التعليم المُستمر عضو مجلس رابطة الجامعيين الاستاذ رفعت طهبوب، واعضاء مجلس رابطة الجامعيين، ونائب محافظ محافظ الخليل الدكتور رفيق الجعبري، ورئيس الجامعة الدكتور أمجد برهم، ونوابه، وممثل الادارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل الفلسطينية المهندس يحيى العطاونة، وعمداء الكليات وأعضاءالهيئتين الأكاديمية والإدارية، ومدير مركز التميّز والتعليم المُستمر المهندس عارف الحرباوي، وحشد من المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص في المحافظة إضافة إلى الخريجين وذويهم.

وابتدأ الاحتفال بموكب الخريجين الذي تلاه موكب أعضاء الهيئات التدريسية والأكاديمية والإدارية وموكب مجلس الأمناء، ثم تلاوة للقرآن الكريم رتلها الشيخ نور ابو داود، و عزف السلام الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء و تولى عرافة الحفل كل من عمار أبو حسين ورغد نيروخ.

والقى كلمة مجلس امناء رابطة الجامعيين الأستاذ رفعت طهبوب والتي رحب فيها بالجمهور ومُبيناً الدور الذي الذي تلعبه رابطة الجامعيين ممثلة بجامعة بوليتكنك فلسطين في تعزيز الكفاءات الوطنية من خلال مراكزها المتنوعة وفي مقدمتها مركز التميّز والتعليم المُستمر، والذي لا يزال يحقق رسالته في رفد السوق بالكفاءات المهنية التقنية التي بات تميزها واضحاً في المجالات المتنوعة صناعياً وخدماتياً، وهنأ الخريجين والخريجات وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية.

ومن جانبه، بدأ رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور أمجد برهم كلمته بالترحيب بالحضور الكريم من الشخصيات الاعتبارية والأكاديمية والقيادات الوطنية وذوي الخريجين وأهاليهم، مؤكداً في كلمته أنّ هذه المناسبة تمثل تتويجاً لجهود كافة الطواقم الأكاديمية والإدارية كرّست كلّ إمكانياتها من أجل رفد السوق المحلي بفنيين وتقنيين مؤهلين بالمستوى العلمي والتقني والمهارات اللازمة مما يلبي حاجة السوق وتطلعاته، وأشار برهم في كلمته الى أنّ تطوير برامج الدبلوم يمثل اولوية لدى إدارة جامعة بوليتكنك فلسطين، والتي خرجت عبر العقدين السابقين العديد من الفنيين الذين برهنوا على مدى العقود على إمكانيات الجامعة المُتميّزة في مواصلة العطاء وتقديم ما يلزم في كافة المجالات التي يحتاجها المجتمع بمؤسساته العامة والخاصة وقطاعاته الصناعية المختلفة. وفي ختام كلمته بارك برهم للخريجين تميّزهم وتخرجهم بعد رحلة الاجتهاد والمثابرة في طلب المعالي داعياً إياهم بأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم وان يكونوا عند حسن ظن اهاليهم في استشراف المستقبل الواعد وبناة لوطنهم الذي يتوق لجهودهم التي لا تنضب. كما قدم شكره لجميع الجهات والشركات الداعمة للجامعة على مساهمتهم في تطوير مرافق الجامعة وإنجاح فعالياتها وأنشطتها.

وهنأ الجعبري الطلبة الخريجين على تفوقهم، وأكّد بانهم عماد المُستقبل، مُثمناً جهود الجامعة والتي غدت من أبرز الجامعات الوطنية التي يُعتز بها في جميع المحافل الدولية، والتي خرجت العديد من الباحثين والعلماء والشهداء خلال مسيرة عطاءها المُستمرة، وأكّد على أنّ قطاع التعليم المهني والتقني هو من أهم القطاعات التي تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واشاد عطاونة بالعلاقة التكاملية ما بين الجامعة وسوق العمل، وبالدور الهام الذي يلعبه مركز التميّز والتعليم المُستمر بجامعة بوليتكنك فلسطين، والذي يعتبر الذراع التدريبي للجامعة والسوق الفلسطيني تحت مظلة خدمة المُجتمع. وحثّ الطلبة على تطوير انفسهم وصولاً الى انشاء مشاريعهم الخاصة.

وألقى الحرباوي كلمة المركز والتي رحب فيها بالحفل الكريم و مهنئاً للخريجين وذويهم هذا الانجاز الذي يفتخر به، مشيراً إلى أنه من حق الخريج ان يفتخر بتخرجه من هذا المركز والذي يعد من أبرز المراكز المهنية على مستوى الوطن فيما يقدمه من برامج وبنى تحتية تساهم في تعزيز مهارات الطلبة وقدراتهم، الذي خرج عبر سنوات عطائه الآلاف من المهنيين والتقنيين المُتميزين الذين باتوا في مقدمة من يقود عجلة النمو الحضاري والتكنولوجي في المجتمع المحلي. ومُؤكداً على أنّ مركز التميّز لا يزال عند عهده وحسن ظن المجتمع المحلي والرائد الذي لا يكذب أهله في التعليم المهني والتقني وذلك بما تطرحه من برامج متقدمة وعصرية لمواكبة كل جديد وفي شتى الميادين، آخذة على عاتقها ومنذ نشأتها رفد سوق العمل بما يحتاجه من كفايات مهنية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية. وفي ختام كلمته، قدم الحرباوي التهاني للخريجين ، مُؤكداً على انهم الان قد وضعوا خطواتهم الاولى نحو المستقبل المشرق الذي يطمحون إليه؛ وداعياً إياهم ليكونوا خير سفراء لجامعتهم في الحفاظ على السبق في العمل والإنتاج فيما يمتلكونه من خبرات ومهارات من أجل رفعة الوطن وخدمة المجتمع.

وألقت الطالبة إيمان الرجوب كلمة الخريجين نيابةً عن زملائها وزميلاتها، مُعبرةً عن بالغ سعادتها بهذا الإنجاز، ومقدمة الشكر لطاقم الجامعة الإداري والأكاديمي ومركز التميّز والتعليم المُستمر بالأخص، المركز الذي التحقوا به على مدار عام كامل تخلله التعليم النظري المدمج مع التدريب في مشاغل ومُختبرات الحرم الجامعي ومواقع التدريب التطبيقي في سوق العمل وتحت إشراف المركز ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرة الى ريادة هذا الاسلوب بتعزيز كفاءة الخريجين المهنية ومهاراتهم الفنية التي ستساهم في فتح آفاق العمل في المستقبل القريب.

وتخلّل الاحتفال فقرات فنية قدّمها الفنان مهند النجار، واختتم حفل التخريج السنوي بتلاوة أسماء الطلبة الخريجين وتسليمهم الشهادات من قبل ضيوف الشرف.

أسماء الطلبة الخريجين:

احمد سامي احمد ابو ريان جورج موسى ميخائيل خير صفوان علي حسين ابو زنيد ضياء عيسى حسن مخارزه عبد الكريم هاني عبد الكريم مرعب محمد صبحي موسى السعده محمد عبد العزيز محمد المصري محمود اسماعيل عبد الرحمن ابو ريان محمود خالد سالم فراشى محمود سامي عدنان كاتبه يزيد اياد عبد الرحيم شتيوي رمضان هاني رمضان اعبيدو عادل لؤي عادل العمله شروق ناجي محمد قواسمي براء نهاد سليمان اعبيد شيماء شريف سعيد سلايمه شيماء يوسف حسين ابو زنيد عبد الرحمن اشرف مطلق ابو راس عبد الرحمن سعيد محمد موسى ادريس عدي رائد عارف حرباوي فاطمه يوسف محمود ابو راس محمد اسامه سليمان اسعيد محمد باجس طالب حريزات هيام فخري حسن مراد يزن عيسى علي ثوابته اسلام عايش عبد الله الرازم افنان خليل محمد ابو ربيع ترتيل رمضان موسى عبيدو روان يوسف علي شاور روند معاذ عبد المعطي ابو قويدر سلوى محمد ماجد محمد وليد المحتسب فاطمه الزهراء سليمان محمد صوالحه فرح محمد سامر عبد الاله طهبوب محمد عز الدين محمد غيث محمد ناصر محمد قباجه محمود اياد سامي شاهين ندين شاهر حمدي دعنه نزار محمد سعد عواوده الاء لؤي جواد ابو عيشه ايمان انور محفوظ ابو حمديه ايمان محمد احمد الرجوب حنين عادل ديب امريش سجى جهاد حسن حنتش سندس خالد عبد المغني ابو عيشه شهد كمال سليمان شرباتي فاطمه محمد نعمان زلوم لمى نظام محمد زين الدين اسعيد مريم هاشم عمر احمرو ملاك فيصل فهمي جعبري منى ياسر محمد ياغي ميس خالد موسى ابو عرقوب ميمونه نبيل بدر فنون نسرين محمود عبد العزيز قيسيه هبه وليد محمد سعدي قاعود اسراء عزمي عبد الرحمن حناتشه اسيل نظمي مصطفى قصراوي ايمان يوسف محمد عمرو بيان عبد الله جبر ابو شرخ بيسان عدنان خضر موسى ترتيل جمال عبد الله عمر حلا اديب يوسف عواوده داليا احمد عبد الحميد دودين رزان عيسى ابراهيم نجيب رزان مدين احمد ابو قبيطه سوزان سالم موسى طرايره شهد محمد يوسف عبد الرزاق ابو رجب صمود ناجح محمود طرايره مريم محمد فرج محتسب نفين قمر الانبياء اسماعيل ادعيس هبه موفق يوسف التلاحمه ورود ابراهيم عثمان الرجوب مريم ماجد محمد الطرايره ادهم بهجت عبد الكريم ابو زينه تيسير صائل تيسير جرادات جبريل صابر ابراهيم جبرين رهف ضرار محمد اسعيد سلسبيل عزام ابراهيم الطيطي محمود عدنان محمود ابو ريان مرح احمد حسن شوامره محمود يوسف محمد تلبش نداء أحمد عبد الحكم سلطان أنوار صالح سلمان غطاشه غدير ايهاب "محمد فايز" شحادة بيان عبد الجواد محمد اطرش نور الدين اشرف طاهر المحتسب نجوى سليمان محمود عمرو رغد أكرم عثمان الشرباتي منار غسان ابراهيم عاشور غصون عبد الرحمن محمود عمرو نرمين سائد سليم ابو الضبعات عرين اسماعيل محمد جوابره صمود واصل محمد البستنجي إبراهيم هيثم إبراهيم ثوابتة اسامه احمد اسماعيل سويطي حاتم فايز طالب الايوبي خلدون بدوي احمد ابو قرندل سلامه اسماعيل سلامه شرحه عبد الكريم ماجد محمد طرايره عيسى عايد عيسى جبور كرم امين علي ابو خرطبيل لؤي صبحي يونس خضيرات مجد ابراهيم اسحق القاضي مجدي احمد محمد فطافطه محمد اشرف شاهر اطميزه محمد ايمن محمد ابو عمير محمد بلال ناصر القدومي محمد سعيد سالم درابيع محمود رائد محمود رزيقات محمود عبد الحميد احمد اخليل محمود ماجد عيسى فرج الله محمود نضال عزات زماعره محمود هشام نصر عواوده معتز رغيد عبد الحفيظ زعتري مؤمن جمال عيسى الدعاجنه وديع محمد ابراهيم الهوارين يزن ابراهيم عقيل ابو قرندل امير هاني عبد الجبار جعبه ايمن حازم موسى القواسمه تقي الدين امجد عبد المعطي الحرباوي صالح جبريل احمد رجوب محمد جلال عبد الغني مجاهد ممدوح نادر محمد الشلودي يزن رامي عادل قيمري احمد اسماعيل عبد ربه غنيمات اسلام اسعد موسى جنيد اسلام محمد غسان عبد الرحيم الشرباتي امير اسماعيل محمد المسالمه امير حازم ابراهيم عصفور انس يوسف اسماعيل وزوز بشار محمد خليل سلامه تامر وائل ابراهيم مناصره حازم فاتح عبد الكريم نصار سامي ابراهيم نمر علقم سعيد سمير احمد فرج عبد القادر بسام عبد القادر مسالمه عبد الله مفيد عوض ابو سرحان عثمان مرشد عثمان قصراوي عزت فرحات بركات برقان علاء عثمان احمد سمامره عمر سامي عمر مناصره عمر يوسف محمد عويوي فؤاد محمد سلمان مخامره قيصر ابراهيم احمد شريتح لؤي ظاهر قدر قيسي محمد اسامه صلاح ابو مياله محمد بسام جابر طويل محمد تحرير ساكت العلامي محمد جلال محمد الثوابته محمد عزمي احمد ابو حلتم محمد علاء عمر ديريه محمد علي كايد الفطافطه محمود محمد فرج عبد الجبار محتسب معاذ ذياب محمود نصر معتز عبد العزيز ربيع الهيموني مهدي معن داود مناصره مؤمن عثمان محمد حمدان نعمان خالد نعمان سلامين نوار محمد جمعه بشير احمرو همام عبد الرزاق عبد الحي ابو تركي وديع سمير محمد جبارين وديع عصام حسن غنام.