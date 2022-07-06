كلية المهن التطبيقية تحصل على اعتماد البرنامج النوعي "هندسة التصنيع المستدام”

وطن: تسلمت كلية المهن التطبيقية بجامعة بوليتكنك فلسطين كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بإعتماد برنامج الدبلوم في هندسة التصنيع المستدام، وذلك بعد استيفائها لمتطلبات الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد.

ويأتي إعتماد هذا البرنامج ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية لتعزيز برامجها التقنية والفنية لمواكبة التطور الحاصل في مجالات الإنتاج والتصنيع بهدف تأهيل الكوادر الهندسية وفق المعايير المطلوبة في المنشآت الصناعية محلياً وعالمياً.

وتبرز أهمية طرح التخصص الجديد في مواكبته للحاجة الملحة إلى تطوير عملية الإنتاج من الطرق التقليدية إلى أخرى متقدمة ومستدامة، مما يساهم في تطوير وتوظيف الكفاءات الوطنية للعمل بفعالية في التحول نحو الأنظمة الصناعية المستقبلية، والتي يعتمد عليها بشكل واسع في جميع المجالات الصناعية بدءً من القطع البسيط إلى التشكيل المعقد.

ويهدف التخصص إلى رفد السوق المحلي بفنيين قادرين على تحليل العمليات الصناعية ونمذجتها لضمان فعالية الإنتاج واستدامة العملية الصناعية من خلال توفير الوقت والجهد ورفع كفاءة الاعتبارات البيئية عند التصنيع، وكذلك القدرة على التعامل مع العمليات الصناعية والبرامج المحوسبة مما يفتح آفاقا جديدة للخريجين للعمل في مجالات التصميم والنمذجة الصناعية في العديد من القطاعات الصناعية كالصناعات المعدنية والبلاستيكية.

يضاف إلى ذلك تأهيل الخريج للتعامل مع العمليات الصناعية من خلال تطبيق أفضل معايير التصنيع مع فهم كيفية إدارة الإنتاج من المادة الخام حتى المنتج النهائي مع تطبيق إجراءات السلامة العامة خلال عملية الإنتاج.

وعبّر عميد كلية المهن التطبيقية الدكتور محمد ابو طه عن سعادته بالحصول على ترخيص برنامج هندسة التصنيع المستدام والذي يعد واحدًا من الخطوات الأولى نحو تحقيق استراتيجية الكلية في تقديم برامج ذات طبيعة مستدامة تساهم في استمرارية النمو الصناعي محليا واقليميا، والتي أضحت تشكل حاجةً ملحة للمجتمع المحلي بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.

مضيفًا بأن التطرق الى مواضيع الاستدامة في العمليات الصناعية والانتاج الصديق للبيئة واعادة التدوير والانتاج سيكون إضافية نوعية داعمة للنمو الاقتصادي الوطني.

وقدم د. أبو طه شكره لجهود اللجنة المشرفة على التخصص بإشراف رئيس دائرة المهن الهندسية الكهربائية والميكانيكية الأستاذ مهند نصار وعضوية كل من الدكتور محمود نصار والدكتور حسين عمرو والاستاذ محمد تامر النتشة والاستاذ رائد أبو مرخية، مؤكدا على أن الكلية ماضية في خططها لاعتماد برامج مميزة في العديد من المجالات التي تعنى بالخضرنة والاستدامة والانتاج النظيف.

يشار الى أن كلية المهن التطبيقية ومنذ التقدم للحصول على إعتماد البرنامج، قامت بتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة له، ووفرت المختبرات والمعدات ووضعت الخطط والمناهج التي تتماشى والمقاييس الدولية المعتمدة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ضمن مشروع تطوير مهارات مشغلي الآلات الصناعية، واضعةً هوية الجامعة في توظيف التقانة والحداثة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في خدمة التعليم التقنيوإكساب الطلبة بالمهارات اللازمة فنيا وصناعيا ليكونوا فاعلين في اداء ادوارهم المستقبلية وتحقيق الجودة التي تتطلع لها المنشآت الصناعية الوطنية.

علماً بأن جامعة بوليتكنك فلسطين ستستقبل الطلبة الجدد المتقدمين للبرنامج بدءًا من الفصل الدراسي الأول للعام 2023/2022.