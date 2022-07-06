اللجنة الفلسطينية للرجبي تحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الآسيوي للعبة

وطن: حصلت اللجنة الفلسطينية للرجبي على العضوية الكاملة في الاتحاد الآسيوي للعبة، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي أقيم في عاصمة القيرغستانية بيشكيك، بحضور جميع الاتحادات الأعضاء.

وأعرب رئيس اللجنة الفلسطينية للرجبي ربيع المصري، المكتب التنفيذي للاتحاد القاري للرجبي والاتحادات الأعضاء التي صوتت لصالح منح فلسطين عضوية كاملة.

وأكد المصري أن إدارة لجنة الرجبي ستواصل عملها من أجل نشر اللعبة وتطويرها وإعداد منتخب وطني للمنافسة في البطولات خلال الفترة المقبلة، مثمنا دعم اللجنة الأولمبية، وكذلك قيس الضالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي، لحرصه على حضور فلسطين في مختلف البطولات.

وأشار إلى أن اللجنة عملت بإصرار على مدار العامين الماضيين، من أجل تلبية كافة المعايير والشروط المطلوبة للحصول على عضوية الاتحاد الآسيوي.

وثمن المصري جهود كافة المساهمين في هذه الخطوة من إداريين وفنيين ولاعبين، كان لهم دور في وضع أساس اللعبة على الساحة الرياضية الفلسطينية.