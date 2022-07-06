الاحتلال يعلن إسقاط طائرة جديدة لـ"حزب الله" الأسبوع الماضي

وطن: أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم، الأربعاء، أنه أعترض طائرة مٌسيّرة تابعة لـ"حزب الله" الأسبوع الماضي، متهما "حزب الله" بإطلاقها نحو حقل الغاز "كاريش".

وقال جيش الاحتلال في بيانه، إن طائرة مسيّرة انطلقت من لبنان نحو المجال الجوي فوق ما وصفها بـ"المياه الاقتصادية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أنه تم رصدها ومتابعتها واعتراضها وإسقاطها "على مسافة بعيدة من الحدود البحرية.

ووفقا للجيش فإنه قواته اعترضت الطائرة المُسيرة يوم الأربعاء 29 حزيران/ يونيو الماضي، وقال إن المُسيّرة لم تشكل "أي تهديد أو خطر"، مشددا على أن الطائرة سقطت "في المجال البحري اللبناني".

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن يوم السبت الماضي، اعتراضه 3 طائرات مُسيّرة قرب الحدود مع لبنان، وقال إنها تابعة لـ"حزب الله".

المصدر: (عرب48)