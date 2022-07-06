المالكي: جهود حثيثة تبذلها دولة فلسطين لتوفير الدعم "للأونروا"

وطن: قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن دولة فلسطين تبذل جهودا حثيثة لتوفير الدعم اللازم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني "الأونروا"، وسد العجز الذي تعاني منه.

وأشار المالكي خلال اللقاء الذي جمعه بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، في مقر الخارجية بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، إلى أن دولة فلسطين تتواصل مع مختلف الدول والأطراف لتأمين الدعم المستدام للأونروا بما فيها لضمان تجديد تفويضها.

وتطرق إلى محاولة الاحتلال لتقويض الأونروا، وعملها وتقديمها للخدمات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ولفت إلى أهمية مؤتمر المانحين الخاص بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الذي عقد بنيويورك في 23 حزيران، مخرجات هذا المؤتمر، والدعم السياسي الكبير الذي حظي به، وضرورة ترجمة هذا الدعم الى دعم مالي كذلك.

بدوره، استعرض لازاريني التحركات للحفاظ على الأونروا، والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدها، متطرقا إلى اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا التي عقدت اجتماعاتها في بيروت، ومؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك.

وأشار إلى التحديات الجسام التي تواجه الوكالة، مؤكدا أهمية التعاون في إيجاد حلول ورسم خطط مشتركة لتحقيق أهداف وأولويات الأونروا.