عريضة تطالب بانتخابات المجلس التشريعي والوطني والرئاسة الفلسطينية

وطن: طالب نشطاء سياسيين وممثلوا الفصائل السياسية والمجتمع المدني خلال عريضة، بحق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في الاختيار الديمقراطي لقياداته الوطنية عبر الانتخابات الحرة الديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني، بما في ذلك انتخاب أعضائه في الداخل من خلال انتخاب المجلس التشريعي، والرئاسة الفلسطينية، وبتحديد موعد فوري لإجراء انتخابات المجلس الوطني والتشريعي وللرئاسة الفلسطينية في الداخل والخارج وفي نفس الوقت، وإجرائها في القدس دون انتظار موافقة الاحتلال، وخارج إطار ترتيبات اتفاق اوسلو الذي فشل.

وأكدوا على ان إجراء الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية هو المخرج من الأزمة السياسية الداخلية، والمدخل لتحقيق الوحدة الوطنية، ولبناء وتنفيذ برنامج وطني كفاحي يحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في العودة والحرية وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال ونظام التمييز العنصري.

وفيما يلي نص العريضة

نحن أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، وممثلو قواه الوطنية والاجتماعية، إذ يؤلمنا ويقلقنا استمرار وتعمق الأزمة السياسية الفلسطينية الداخلية، واستمرار حالة الإنقسام، وغياب قيادة وطنية موحدة وبرنامج نضالي جامع للشعب الفلسطيني، والتراجع في الحريات الديمقراطية، والتعديات على حرية الرأي والتعبير، والاختلال في ميزان القوى لصالح الاحتلال ونظام الابرتهايد والتمييز العنصري، وما يمثله من مخاطر الاستعمار الاستيطاني الاقتلاعي، والتطهير العرقي، وانطلاقا من حرصنا على دور منظمة التحرير الفلسطينية والحاجة لحمايتها من التهميش وهيمنة السلطة الفلسطينية عليها، وإنهاء حالة التفرد في اتخاذ القرارات، نطالب بحق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في الاختيار الديمقراطي لقياداته الوطنية عبر الانتخابات الحرة الديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني، بما في ذلك انتخاب أعضائه في الداخل من خلال انتخاب المجلس التشريعي، والرئاسة الفلسطينية.

ونطالب بتحديد موعد فوري لإجراء انتخابات المجلس الوطني والتشريعي وللرئاسة الفلسطينية في الداخل والخارج وفي نفس الوقت، وإجرائها في القدس دون انتظار موافقة الاحتلال، وخارج إطار ترتيبات اتفاق اوسلو الذي فشل.

كما أننا نؤكد أن إجراء الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية هو المخرج من الأزمة السياسية الداخلية، والمدخل لتحقيق الوحدة الوطنية، ولبناء وتنفيذ برنامج وطني كفاحي يحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في العودة والحرية وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال ونظام التمييز العنصري.



الموقعون: د.حنان عشراوي، د. ممدوح العكر ، د. مصطفى البرغوثي، خالدة جرار، د. حسن خريشه، د. موسى صالح، تيسير أبو سنينة، عمر عساف، جميل المجدلاوي، محسن أبو رمضان، يوسف قويدر، رجا شحادة، د. عائد ياغي، آمال خريشه، د. زياد عمرو، د. بسام القواسمي، كايد الغول، تيسير الزبري، د. جورج جقمان، شيرين أبو هلال، سمر هواش، د. خالد السيفي، أبي العابودي، د. محمد عبوشي، ربى مسروجي،