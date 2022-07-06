بريطانيا.. استقالات تعصف بحكومة جونسون بسبب "الخداع" والفضائح المتتالية

وطن:واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أحدث أزماته السياسية، إذ تتابعت الاستقالات لعدد من الوزراء وأمناء الحزب الحاكم في البرلمان، وسط إدانات لما وصف بالخداع و"ثقافة الفضائح" في إدارته.

واستقال اليوم الأربعاء وزير الدولة البريطاني للطفولة والأسرة، ويل كوينس، كما استقالت لورا تروت مساعدة وزير الدولة لشؤون النقل.

وقالت مساعدة وزير الدولة لشؤون النقل إنها استقالت لأنها فقدت الثقة بالحكومة.

ومن جانبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن عزمه على البقاء في منصبه، رغم أزمة الاستقالات، التي تعصف بحكومته.

وقال جونسون، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني: "أرفض التنمر واستغلال السلطة سواء في حزب المحافظين أو خارجه".

وتابع: "البلاد تواجه أزمات عدة، لذلك يجب أن تستمر الحكومة في عملها وأن لا تنسحب من المواجهة.. سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا".