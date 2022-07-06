تقديم استئناف لمحكمة الاحتلال حول الاحكام الصادرة بحق أسرى ومعتقلي"نفق الحرية"

وطن: تقدمت هيئة الدفاع من محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء بطلب استئناف مستعجل "للمحكمة المركزية في الناصرة" التابعة لدولة الاحتلال، باسم أسرى "نفق الحرية" ومساعديهم، وهم الاسير محمود العارضة، محمد العارضة، ايهم كممجي، يعقوب الغواردة، محمود ابو شيرين واياد جرادات .

واضافت الهيئة أن طلب الاستئناف تمحور حول الأحكام القاسية والغير منطقية التي فرضتها المحكمة من أجل ردع الاسرى والانتقام منهم والتي فرضتها عليهم بدوافع سياسية بحته كونهم استطاعوا تحطيم أنف السجان وكسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية.

وتابعت الهيئة أن طلب الاستئناف جاء ايضاً حول عدم قانونية محاكمة الاسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون، حيث يتم عرض الاسرى بين الحين والاخر امام محاكم تأديبية وفرض عليهم احكام وعقوبات صارمة منها العزل وحرمانهم من ابسط الحقوق الأمر المخالف لكل الاتفاقيات والشرائع الدولية .