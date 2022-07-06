الصحفيين العرب" يرفض التقرير الأميركي بشأن الشهيدة أبو عاقلة

وطن: رفض الاتحاد العام للصحفيين العرب تقرير الخبراء الأميركيين بخصوص فحص الرصاصة التي قتلت الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال الاتحاد في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه تقرير غير مهني، وهو تقرير سياسي وأمني منحاز لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

وقال رئيس الاتحاد مؤيد اللامي إن هذا التقرير المنحاز "لإسرائيل" يهدف إلى التهرب من تحميل دولة الاحتلال الاسرائيلي مسئولية استهداف أبو عاقلة واغتيالها المتعمد، مؤكدا ثقته بنقابة الصحفيين الفلسطينيين وبتقرير النائب العام الفلسطيني في هذا الشأن وبتقرير الأمم المتحدة ومؤسسات إعلامية أميركية بارزة، والتي أكدت اغتيال الشهيدة أبو عاقلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب اللامي عن تضامن الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة مع الصحفيين الفلسطينيين في اتخاذ كافة الإجرءات لتقديم الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية خاصة ضد قيادة جيش الإحتلال الإسرائيلي، مطالبا كافة المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بمواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة للشهيدة أبو عاقلة وعدم إفلات الجناة من العقاب، مشددا على أن الاتحاد يجدد مطالبته بإجراء تحقيق دولي محايد وشفاف .