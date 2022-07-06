سلطة الطاقة: ارتفاع قريب على سعر تعرفة الكهرباء بالضفة

وطن: قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، صباح اليوم الأربعاء، إن تعرفة الكهرباء لدى الاحتلال ارتفعت مع بداية شهر شباط من العام الجاري 2022، بنسبة 9.7% ، بيد أن هذا الارتفاع لم ينعكس على التعرفة الكهربائية الفلسطينية على المشتركين، بسبب قرار صادر عن الحكومة آنذاك.

وأوضح ملحم، في حديث لإذاعة صوت فلسطين إلى أنه بالوقت الحالي يوجد أنباء عن ارتفاع 16% إضافية بتعرفة الكهرباء في بداية شهر 8 المقبل، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى أعباء كبيرة على الحكومة الفلسطينية، وعلى شركات التوزيع، إضافة أن جزءًا من هذا الارتفاع سيؤثر كذلك على المواطنين.

وتابع ملحم: سيكون هناك ارتفاع في سعر تعرفة الكهرباء بعد هذا القرار، ولكن ليس بنسبة ارتفاع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه لا يحق لأي شركة من شركات توزيع الكهرباء رفع أسعار التعرفة دون وجود قرار رسمي من الحكومة الفلسطينية.

وأشار: "نشتري كهرباء من الاحتلال ما نسبته 87%، وبذلك أي ارتفاع عند الجانب الإسرائيلي، سيقابل بارتفاع لدينا في فلسطين على المشتركين، أو تدخل الحكومة كما فعلت سابقا بدعم هذه الزيادة على التعرفة الكهربائية".

وأضاف ملحم أن سلطة الطاقة تقوم بتحليل هذه الزيادات على سعر تعرفة الكهرباء، وتقديم توصية قريبا إلى مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب فيها.