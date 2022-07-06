أسماء سلامه تكتب لوطن .. لسنا بخير

بنظرة سريعة لما يجري على الساحة الآن، من قضايا جديدة وأخرى تستجد نتيجة لظروف مرحلية، نجد أن الأمور لا تسير على ما يرام، ونتائجها الآنية والمستقبلية لا تبشر بأي خير، نحاول التظاهر بأننا بخير، ولكننا في حقيقة الأمر .... لسنا بخير على الإطلاق.

تعب الصبر منا من الملفات القديمة المستمرة، لا نرى في الأفق أية بوادر لحلها، كملف الانقسام الذي يكاد يكون رفيقا لملفات سياسية مفصلية كملف اللاجئين، وحدود الدولة والقدس، لدرجة تسليط الضوء على مجرد مصافحة تمت على الأرض الجزائرية في ذكرى استقلاله بين الرئيس محمود عباس واسماعيل هنية. هذا الملف الذي يثقل كاهل الشعب، ويجعله يتحمل الكثير من المعاناة خاصة في غزة، وبشكل كبير في الناحية الاقتصادية.

واقتصاد الضفة ليس بأحس حال منه عما في غزة، وإن يبدو للعيان كذلك، فنسبة كبيرة من المواطنين تعمل بشكل أساسي لسداد التزاماتها من قروض للقطاع المصرفي التي تقتطع فورا، وما يتبقى من رواتب بالكاد يفي تكاليف الحياة أو بالأحرى الحد الأدمى من مقوماتها. وما طرأ من ارتفاع فاحش على الاسعار جعل حتى من الصعب الايفاء بالحاجات الضرورية للمواطن، فالغلاء يحاصرنا من كل جانب، ولا ثبات فيه، فنحن -على سبيل المثال لا الحصر- تتنظر تسعيرة المحروقات للشهر المقبل مع نهاية كل شهر، ومن النادر أن تبقى على حالها أو أن تنخفض، علاوة عن ما إستجد مؤخرا من انقطاع لها ليوم أو أكثر بعد غلائها مباشرة، وكأن في ذلك إشارة مبطنة للمواطن بأنك حتى لو إرتفعت أسعار المحروقات فلن تستغني عنها، بل على العكس فسوف تبحث عنها.

ولا نغفل عن النسب المقتطعة من رواتب الموظفين العموميين، الذين ينتظرون أخر جلسة للحكومة في الاثنين الأخير من كل شهر لمعرفة موعد صرف الرواتب ونسبة صرفها ايضا، أما بالنسبة لرواتب القطاع الخاص، فقد قضى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل ( وإن تحسن مؤخرا) على جزء منها.

وما بين قطاع عام وخاص، يقع باقي العاملين من عمال مياومة أو أولئك العاملين في المطاعم والمحال التجارية في ضيق أكبر، بسبب عدم التزام نسبة ليست بسيطة من ارباب العمل بتطبيق قانون الحد الأدنى من الأجور، فهل لكم أن تتخيلوا كيف يمكن لعامل يتقاضى مبلغا يقل عن 1880 شيكل شهريا، أن يؤمن الحاجات الضرورية لعائلته مع هذا الارتفاع في الأسعار؟ وهل تعلمون أن عمال المطاعم والمقاهي الذي يعملون بالساعة يتقاضون ما بين (8-10) شواقل في الساعة؟

ومع كل ما ذكرنا من أوضاع الموظفين على اختلاف أماكن عملهم، إلا أن هناك من يحسدهم على هذا القليل، لا داعي للاستغراب، فهناك بالفعل من يحسدهم، ذلك الذي أنهى منذ أعوام دراسته الجامعية، وما زال ينتظر في طابور البطالة، فلا فرص عمل تستوعب الأعداد الكبيرة من الخريجين كل عام.

كنت يوم الأحد المنصرم في حفل تخريج طلبة الصيدلية والمهن الطبية والهندسة في جامعة بيرزيت، مجموع الخريجين في ذلك الحفل لوحده فقط قد تجاوز 600 خريجا، مع فرحتي بالنظر للوحة الخريجين يجلسون أمامنا، إلا أنني شعرت بغصة في القلب، حين سالت نفسي: أين سيعمل كل هؤلاء، وأنا أعلم أن لا فرص عمل قد تستوعب 50% منهم، بل ووفقا لوكالة وطن بتاريخ 6/7/2022 فقد أعلن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في بيان له أن نسبة معدل البطالة بين الأفراد (20-29عاما) الحاصلين والحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العالم 2021 هي 53%. وإذا كان هذا حال خريجينا الآن فكيف سيكون الحال عاما بعد عام مع التكدس التراكمي للخريجين في سوق البطالة؟ نفرح لتخرجهم، ونفرح لنتائج الثانوية العامة، ولا نضمن لهم إشراقة المستقبل.

وعلى ذكر الثانوية العامة، لا يمكن لنا أن ننتجاهل الحديث عما حصل هذا العام اثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة، وما يرتبط بها من حديث عن الضعف التراكمي للطلبة، والخلل في منظومة التعليم ككل، وما الذي ينتظر طلابنا على مقاعد الدراسة؟ لا توقعات مبشرة بتغيير لنظام تعليمي أفضل.

وتأتينا بعض القرارات لتصفعنا أكثر، وكأن المواطن لا يكفيه ما يكابده كل يوم، وآخر تلك القرارات كان ذلك المتعلق برفع رسوم اجراءات التقاضي، بنسب فاقت كل منطق، واثارت المحامين، رجال القانون، ودفعتهم للوقوف في وجه تطبيقها، ما الدافع وراء هكذا قرار سوى رفد خزينة الحكومة بالأموال؟ الأموال التي ستسحب من جيب المواطن الفارغ، والتي ستكون على حساب قوت الكفاف لأطفاله. هل فعلا هذا القرار سيسهم في تخفيف الضغط في المحاكم؟ الضغط الذي يستدعي تعيين أعضاء جدد في القضاء، والأمر الذي سيعتبر عبئا إضافيا على كاهل الحكومة، ماذا عن تسريع البت في القضايا المنظورة في المحاكم والتي تجاوز بعضها الخمس أو الست سنوات ولم يبتّ فيها حتى الآن؟ إن التسريع في البت في القضايا، سيعود بالنتائج الإيجابية على المواطن الذي فقد الى درجة معينة الثقة في القضاء، وسيحفف من الضغط الموجود فعلا في المحاكم، وسيجنب الحكومة عبء التعيينات الجديدة، وبالمقابل فإن القرار برفع الرسوم، سيخفف الضغط بالفعل لأن الكثيرين سيعزفون عن رفع خصوماتهم للقضاء، وبالمقابل سيقوم الكثيرون بالسعي للحصول على حقوقهم بطرقهم الخاصة، وسينعكس ذلك على نسبة العنف في المجتمع ويهدد السلم الأهلي، ونحن في غنى عن المزيد من العنف الذي بات يؤرقنا كثيرا وافقدنا جزءا من إحساسنا بالأمن والامان وذهب ضحيته أحباء لنا.

أعتقد أن مادة التربية المدنية في الصفوف الدنيا كانت تحوي درسا عن حقوق الفرد في المجتمع، الحق في الحماية والأمن، العلاج، المسكن، الغذاء، والتعليم، اي من هذه الحقوق ننعم بها الآن بشكل جيد، وينعم بها أبناؤنا؟

إن كنا جميعا في مرمى الرصاص، ولدينا الكثير من الانتقادات والتحفظات على النظام التعليمي، وكشفت أزمة كورونا الضعف في النظام الصحي، ولا نستطيع بمستوى الدخل المتاح وفي ظل الارتفاع المستمر للأسعار من تأمين الكثير من الاحتياجات التي من ضمنها العلاج والتعليم العالي، وارتفاع معدلات الفقر، التي تحرم شريحة من المواطنين من الغذاء الصحي المتوازن، ولا راحة نفسية نتيجة لهذه الرزمة من الأزمات والصعوبات والمشاكل، وبالتالي ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتوتر كالجلطات في سن مبكرة وارتفاع ضغط الدم والسكري، فما الذي تبقى لنا من هذه الحقوق؟ ولماذا نطلق الرصاص على أنفسنا؟

لست من المتشائمين، ولكنني أنظر في بعض الأحيان للأمور بواقعية، كانت بداية هذه النظرة في حفل التخريج، لتتوالى النظرات لزوايا أخرى متداخلة ومتشعبة، لاخلص لما قلت في عنوان المقالة ، إذ أننا .... أيها الأحبة ... لسنا بخير.

وما تبقى لنا سوى الدعاء لله، بأن يكون بالفعل هناك ضوء في نهاية أنفاقنا المظلمة المتتالية، وأن يكون نتيجة صبرنا خيرا.