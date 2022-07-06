عائلة الأسير صلاح الدين نزال تطالب بالتدخل لإنقاذه من زنازين العزل

وطن: طالبت عائلة الأسير صلاح الدين نزال وزارة الأسرى ونادي الأسير، ومن له علاقة بالحركة الأسيرة التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والجرائم القانونية بحق الأسير صلاح الدين وإخراجه الفوري من زنازين الانفراد في معتقل سجن عوفر.

وخاض الأسير صلاح الدين نزال إضرابا عن الطعام منذ تاريخ 17/6 حتى تاريخ 28/6 تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام ومنهم الأسير رائد ريان والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال 89.

قامت إدارة معتقل عوفر بالتدخل لكسر إضراب الأسير صلاح الدين والأسير حمزة الدبس، حيث قامت بالاعتداء عليهما وإطلاق الكلاب ومهاجمتهم لفك الإضراب، ولم يتوقف الأمر عند هذا الاعتداء وقام الجنود بتقييد الأسير صلاح الدين وضربه مع العلم أنه يعاني من 26 كسرا في عموده الفقري وقدميه الاثنتين، ومن ثم شبحه لمدة 24 ساعة واقتياده إلى زنازين الانفرادي في سجن عوفر قسم 10 والتي يقبع فيها حتى اللحظة.

ويتهم الاحتلال الأسير صلاح الدين بمحاولة ضربه أحد الجنود عند محاولة فك الإضراب.

وقالت العائلة ما حصل مع نزال جريمة دولية وانتهاك بحق أسير من ذوي الهمم يعاني من مشاكل جسدية واضحة مثبتة بأوراق طبية وقانونية منذ اللحظة الأولى دخوله معتقل الاحتلال عوفر.