الإحصاء: البطالة بين الخريجين في فلسطين بلغت 53%

وطن: ذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني في بيان حول المجالات الدراسية وعلاقتها بسوق العمل ان تخصص الاعمال والادارة سجل في العام الماضي 2021 اعلى نسبة بين تخصصات الافراد (20-29 سنة) الحاصلين على دبلوم متوسط او بكالوريوس، مع العلم أن نسبة الحاصلين على تخصص الأعمال والإدارة كانت الأعلى من بين التخصصات الأخرى للأفراد في نفس الفئة العمرية خلال العقد الماضي.

وفي المقابل فقد سجّل تخصص الرفاه أعلى معدل بطالة بين الأفراد في الفئة العمرية نفسها الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين في العام 2021.

البطالة

ولا يزال معدل البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين والحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس مرتفعاً، اذ بلغ هذا المعدل 53% في العام 2021، بواقع 35% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة.

يذكر ان معدل البطالة هذا كان بلغ حوالي 54% في العام 2020 على المستوى الوطني.

البطالة بين الذكور والاناث

وسجل أعلى معدل بطالة بين الذكور (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصصي التعليم واللغات بنسبة 55% لكل منها، في حين سجل أعلى معدل بطالة بين الإناث من ذات الفئة العمرية الحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصصي الرفاه وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بنسبة 78% لكل منها.

فجوة بين الضفة وغزة

وسجّل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2021 في قطاع غزة في تخصص الرفاه بنسبة 88%، تلاه تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 86%.

في حين سجّل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد ضمن ذات الفئة العمرية الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2021 في الضفة الغربية في تخصص العلوم الفيزيائية بنسبة 60%، تلاه تخصص الرفاه بنسبة 50%.

الخريجون يحتاجون 11 إلى 21 شهراً للحصول على أول فرصة عمل

في العام 2021، بلغ أعلى معدل فترة تعطل بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص القانون بمعدل 21 شهراً، في حين بلغ أدنى معدل فترة تعطل في تخصص الرياضيات والإحصاء بمعدل 11 شهراً.