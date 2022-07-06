الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تركزت في بلدة سلواد

وطن: شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت اكثر من 40 مواطنا تركزت معظمها في بلدة سلواد شرق رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال كل من جنين وطولكرم وبيت لحم والخليل ورام الله وقلقيلية واعتقلت عدد من المواطنين عرف من بينهم:

قصي محمود حامد-سلواد

خطبة عبد الناصر حامد-سلواد

صالح حسام حامد-سلواد

رأفت رضوان حامد-سلواد

عبد المجيد الناطور-سلواد

عماد ساجد حامد-سلواد

محمد ماهر المكحل-سلواد

عبد الرحيم أبو فرج-سلواد

آدم فتحي حامد-سلواد

فتحي حامد،-سلواد

محمد لطفي النجار،-سلواد

مصطفى عبد الرؤوف عطفه- سلواد

حسن عبد الرؤوف عطفه- سلواد

محمود عمر عزات- سلواد

عماد علي نصار- سلواد

محمد حسن حماد- سلواد

خالد حماد- سلواد

وعد عبد الرحيم حماد- سلواد

زياد علي بدرة- سلواد

محمد فارس عبد الرحيم هيجر- سلواد

خالد عبد الرزاق حامد- سلواد

شادي راجي عياد- سلواد

محمد زاهر حماد- سلواد

جهاد زاهر حماد- سلواد

عمار لطفي نمر- سلواد

أمير ماهر خطبي حامد- سلواد

عبد الحميد منير حامد- سلواد

ومحمد شاهر حماد- سلواد

شحادة علي نصار- سلواد

أحمد محمد عبد القادر الخواجا- نعلين

محمد حسين مشهور- كفر مالك

أحمد سامر محمود جابر- مخيم نور شمس

ابراهيم عدنان بدوية- مخيم نور شمس

خالد جمال جابر-م خيم نور شمس

بهاء نور الدين شحادة- ضاحية ذنابة طولكرم

أحمد زياد حمامرة- مخيم جنين

عميد فيصل عرسان مخيم جنين

أحمد نبيل عمر- جيوس قضاء قلقيلية

مراد القدومي- جيوس قضاء قلقيلية

تيسير أبو تركي- الخليل