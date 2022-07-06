قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان وتصيب اخر بالرصاص في مخيم نور شمس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم نور شمس في محافظة طولكرم.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس شرق طولكرم صباح اليوم واعتقلت 3 شبان وهم احمد سامر محمود جابر 17 عاما، ابراهيم عدنان بدوية 30 عاما ، خالد جمال جابر 22 عاما، وبهاء نور الدين شحادة 22 عاما من ضاحية ذنابة.

ولفتت المصادر ان قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب هاني قاسم الذي أصيب برصاص الاحتلال وتركه ينزف قبل ان يسمح بنقله الى مستشفى ثابت ثابت في المدينة.