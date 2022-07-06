استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جبع واصابة اخر في مخيم جنين

وطن: استشهد الشاب رفيق رياض غنام (20 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين، جراء اصابته برصاص الاحتلال صباح اليوم الاربعاء، بينما كان أمام منزله في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب غنام بعد اصابته، وما تزال تحتجز جثمانه بعد ان ابلغت الارتباط باستشهاده.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة جبع الشاب أحمد زياد حمامرة، واقتادته، والشاب غنام الذي كان اصيب بجروح خطيرة إلى جهة مجهولة وسط مواجهات عنيفة شهدتها بلدة جبع.

كما أصيب الشاب فادي موسى الخطيب بعيار ناري في الساق، واعتقل الشاب عميد فيصل عرسان (24 عاما) وهو أسير محرر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين حاصروا منزل الشاب عرسان في المخيم، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت بشكل مكثف.