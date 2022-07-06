الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلواد
وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلواد.
وذكر نادي الأسير انه جرى التعرف على 24 مواطنا تم اعتقالهم حتى لحظة إعداد الخبر.
وشهدت بلدة سلواد خلال الايام الماضية مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الذين تصدوا لقوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، وتخلل تلك المواجهات اشتباكات مسلحة.
وعرف من بين المعتقلين كلا من :
1حسن عبدالرؤوف عطشه
2مصطفى عبدالرؤوف عطشه
3 خالد عبد الرزاق سليم
4 اسلام عبدالرزاق سليم
5 فتحي الغول
6 ادم فتحي الغول
7 قصي محمود داوود
8 عبد المجيد اسماعيل الناطور
9 شادي راجي عياد
10محمود عمر عزات صبح
11 محمد زاهر حماد
12جهاد زاهر حماد
13عمار لطفي نمر
14 موسى لطفي نمر
15 امير ماهر خطبي حامد
16 عبد الحميد منير حماد
17محمد شاهر حماد
18محمد حسن حماد
19 عبد المقصود خالد حماد
20 وعد عبد الرحيم حامد
21زياد علي بدرة
22 محمد فارس عبد الحليم هيجر
23 شحاده علي نصار
24 عماد علي نصار
2