الرئيس عباس يجتمع مع اسماعيل هنية برعاية الرئيس الجزائري

وطن: جمع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، كل من الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيّد إسماعيل هنية بعد فتور بين الطرفين دام لسنوات.

وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية انه جرى الاجتماع وفقا لما نقله التلفزيون الجزائري بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وياتي اللقاء في إطار مساعي الجزائر لجمع الفرقاء الفلسطينيين تحضيراً للقمة العربية التي ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت الجزائر قد أعلنت إطلاقها مبادرة لتوحيد الصف الفلسطيني، وذلك خلال زيارة محمود عباس للجزائر نهاية السنة الماضية.