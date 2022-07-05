استطلاع لـوطن: 74% من المستطلعة آراؤهم يرون أن قرار رفع رسوم المحاكم انتهاك لمبدأ الوصول للعدالة ويضيّع الحقوق

وطن: أظهر استطلاع أجرته شبكة وطن الإعلامية على موقعها الإلكتروني، حول قرار مجلس الوزراء برفع رسوم المحاكم، أن غالبية ترى أنه انتهاك لمبدأ الوصول للعدالة ويساهم في ضياع للحقوق.

واعتبرت نسبة 74% من المستطلعة آراؤهم أن قرار رفع رسوم المحاكم انتهاك لمبدأ الوصول للعدالة ومساهمة بضياع حقوق المواطنين.

ورأت نسبة 11% من المستطلعة آراؤهم أن القرار لن يؤثر على توجه الناس للقضاء، فيما رأت نسبة 9% من المستطلعة آراؤهم أن قرار رفع رسوم المحاكم سيدفع الناس للاحتكام للقوة وأخذ حقوقهم بأيديهم.

واعتبرت نسبة 6% من المستطلعة آراؤهم أن القرار سيعزز جباية الحكومة ويقوض دور القضاء.

يشار إلى أن القرار أثار احتجاجات ورفض من قبل نقابة المحامين التي أعلنت سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية، مما دفع الحكومة لتجميد القرار وفتح حوار مع النقابة التي عادت وجمدت قرارها بخوض الإضرابات والاحتجاجات لحين التوافق على قرار رفع رسوم المحاكم.